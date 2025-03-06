Зимние виды
06.03.2025, 13:40

Должен ли Эстонский союз санного спорта выбросить олимпийские путевки? „Дайте мне 1,5 миллиона евро, и я привезу вам медаль“

 
Дарта Эстере Зунте не поедет на чемпионат мира
Дарта Эстере Зунте уже практически обеспечила Эстонии олимпийскую путёвку, но её участие в Олимпиаде вовсе не гарантировано.
Дарта Эстере Зунте уже практически обеспечила Эстонии олимпийскую путёвку, но её участие в Олимпиаде вовсе не гарантировано.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Генеральный секретарь Эстонского союза санного спорта Рейн Эсаул отметил, что существует реальная угроза того, что Эстония может потерять два олимпийских квотных места.

Ранее считалось, что Дарта Эстере Зунте может войти в историю эстонского зимнего спорта в скелетоне, но из-за нехватки денег это оказалось под большим вопросом. Средства были предусмотрены лишь для участия в двух этапах Кубка мира, и ситуация не улучшилась за последний год.

Дарта Эстере Зунте, уроженка латвийской Валки, чья мать — эстонка, должна была выступить на чемпионате мира, который проходит на этой неделе. Однако из-за проблем с финансами спортсменка не смогла отправиться в Лейк-Плэсид.

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