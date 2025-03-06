06.03.2025, 13:40
Должен ли Эстонский союз санного спорта выбросить олимпийские путевки? „Дайте мне 1,5 миллиона евро, и я привезу вам медаль“
Дарта Эстере Зунте не поедет на чемпионат мира
ФОТО: | Delfi Meedia
Генеральный секретарь Эстонского союза санного спорта Рейн Эсаул отметил, что существует реальная угроза того, что Эстония может потерять два олимпийских квотных места.
Ранее считалось, что Дарта Эстере Зунте может войти в историю эстонского зимнего спорта в скелетоне, но из-за нехватки денег это оказалось под большим вопросом. Средства были предусмотрены лишь для участия в двух этапах Кубка мира, и ситуация не улучшилась за последний год.
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