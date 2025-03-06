Должен ли Эстонский союз санного спорта выбросить олимпийские путевки? „Дайте мне 1,5 миллиона евро, и я привезу вам медаль“

Ранее считалось, что Дарта Эстере Зунте может войти в историю эстонского зимнего спорта в скелетоне, но из-за нехватки денег это оказалось под большим вопросом. Средства были предусмотрены лишь для участия в двух этапах Кубка мира, и ситуация не улучшилась за последний год.