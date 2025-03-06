Советы на тему здоровья инфолиния 1220 теперь дает и по интернету, в том числе и на русском языке
Услуги консультационной инфолинии службы семейных врачей расширились, и теперь обратиться за помощью можно и по интернету. Инфолиния 1220 круглосуточно проводит для жителей Эстонии компетентные консультации по вопросам здоровья, и благодаря наличию новых различных каналов связи данная услуга станет удобной для всех. В прошлом году люди обращались за медицинской консультацией 275 000 раз, что составляет в среднем 750 консультаций в день.
Обратившись на консультационную инфолинию семейных врачей, можно оценить серьезность проблемы со здоровьем и получить рекомендации по первой помощи, а в простых случаях – и по домашнему лечению. „Консультационная инфолиния особенно востребована, когда семейный врач недоступен. Помимо получения срочной медицинской консультации, через 1220 можно продлить рецепты или оставить отметку на Портале здоровья для открытия листа нетрудоспособности“, – сказала администратор услуги помощи семейных врачей при Кассе здоровья Ану Валли. Обратиться на инфолинию в связи с продлением рецепта или листом нетрудоспособности можно с вечера пятницы до вечера воскресенья, а также в государственные праздники.
Консультационная инфолиния семейных врачей работает круглосуточно на эстонском и русском языках. С этого года продлено и время консультирования на английском языке: теперь эта услуга доступна с 9 до 17 часов. „На инфолинии 1220 компетентные консультации проводят более 30 медиков, большинство из которых работают семейными врачами, семейными медсестрами, в скорой помощи или отделениях экстренной медицины. С этого года мы также предлагаем персонализированные медицинские консультации в формате онлайн-чата“, – отметила Диана Тимошова, руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи предприятия Confido, предлагающего услугу консультационной инфолинии.
Персонализированные онлайн-консультации доступны ежедневно с 8:00 до 22:00 на сайте 1220.ee, для обращения необходимо пройти аутентификацию с помощью Mobiil-ID или Smart-ID. „Ранее мы предлагали онлайн-консультации только для людей с нарушением слуха, но мы видим, что этот формат удобен и для многих других пользователей. Важно отметить, что через интернет не предоставляются анонимные консультации и ответы даются на эстонском языке“, — уточнила Валли.
Согласно результатам исследования, проведенного Kantar EMOR в конце 2024 года, 89% жителей Эстонии знают о консультационной инфолинии семейных врачей, а 38% пользовались ее услугами. „Чаще всего люди звонят, когда их семейный врач недоступен. Количество звонков увеличивается со второй половины дня пятницы и остается высоким в течение выходных. В будни инфолиния принимает около 700 звонков в день, а в выходные – до 1000“, – добавила Тимошова.
В прошлом году инфолиния семейных врачей провела 10 925 персонализированных консультаций. В ходе персонализированных консультаций люди чаще всего просят продлить рецепт (6290 случаев), а также внести в инфосистему здравоохранения отметку о необходимости открыть лист нетрудоспособности (3756 случаев). Среди наиболее распространенных обсуждаемых проблем со здоровьем – симптомы вирусных заболеваний, обострения хронических болезней, травмы и незначительные повреждения. Также многие спрашивают о работе системы здравоохранения.
В сотрудничестве с семейными врачами и аптекарями были уточнены правила выписывания рецептов через консультационную инфолинию. Так, повторные рецепты на ранее выписанные лекарства можно продлить по пятницам с 17:00 до 22:00, а также в выходные дни и государственные праздники с 8:00 до 22:00. Врачи и медсестры консультационной инфолинии не выписывают рецепты на успокоительные препараты, лекарства для потенции, снотворные, психотропные и наркотические препараты, антибиотики и сильнодействующие обезболивающие.
Консультационная линия семейных врачей 1220 – это быстрый и безопасный способ получить консультацию на тему здоровья, особенно в сезон вирусных заболеваний, в нерабочее время семейных врачей и в выходные дни. При звонке по номеру 1220 действует стандартный тариф услуги связи, стоимость зависит от телефонного оператора звонящего.