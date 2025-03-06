Советы на тему здоровья инфолиния 1220 теперь дает и по интернету, в том числе и на русском языке

Обратившись на консультационную инфолинию семейных врачей, можно оценить серьезность проблемы со здоровьем и получить рекомендации по первой помощи, а в простых случаях – и по домашнему лечению. „Консультационная инфолиния особенно востребована, когда семейный врач недоступен. Помимо получения срочной медицинской консультации, через 1220 можно продлить рецепты или оставить отметку на Портале здоровья для открытия листа нетрудоспособности“, – сказала администратор услуги помощи семейных врачей при Кассе здоровья Ану Валли. Обратиться на инфолинию в связи с продлением рецепта или листом нетрудоспособности можно с вечера пятницы до вечера воскресенья, а также в государственные праздники.

Консультационная инфолиния семейных врачей работает круглосуточно на эстонском и русском языках. С этого года продлено и время консультирования на английском языке: теперь эта услуга доступна с 9 до 17 часов. „На инфолинии 1220 компетентные консультации проводят более 30 медиков, большинство из которых работают семейными врачами, семейными медсестрами, в скорой помощи или отделениях экстренной медицины. С этого года мы также предлагаем персонализированные медицинские консультации в формате онлайн-чата“, – отметила Диана Тимошова, руководитель отдела услуг первичной медицинской помощи предприятия Confido, предлагающего услугу консультационной инфолинии.

Персонализированные онлайн-консультации доступны ежедневно с 8:00 до 22:00 на сайте 1220.ee, для обращения необходимо пройти аутентификацию с помощью Mobiil-ID или Smart-ID. „Ранее мы предлагали онлайн-консультации только для людей с нарушением слуха, но мы видим, что этот формат удобен и для многих других пользователей. Важно отметить, что через интернет не предоставляются анонимные консультации и ответы даются на эстонском языке“, — уточнила Валли.