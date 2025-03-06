Эстонский олимпийский призёр Алексей Будылин возглавил сборную Узбекистана

48-летний Алексей Будылин в этом году приступит к работе в качестве главного тренера сборной Узбекистана, сообщает Эстонский союз дзюдо в Facebook.

„Поздравляем Алексея Будылина, который в этом году приступает к новым обязанностям! Он назначен главным тренером сборной Узбекистана по дзюдо“, — сообщают представители Союза на своей страничке в Facebook.

Алексей Будылин, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее в категории до 81 кг, с 2013 по 2016 год возглавлял сборную Эстонии.

С 2017 года работал главным тренером сборной Швейцарии, а в 2023-м привёл швейцарца Нильса Штумпа к золотой медали чемпионата мира в весовой категории до 73 кг.

В 2014 году Алексей Будылин также занимался общефизической подготовкой юных футболистов (U10-U15) в клубе „Нымме Калью“, помогая развивать их координацию и физические навыки.

Летом 2018 года стало известно, что Алексей Будылин потерял свою олимпийскую медаль. Однако позже выяснилось, что она исчезла ещё в 2010 году вместе с медалью чемпионата мира, когда спортсмен возвращался из США в Эстонию.

Будылин возил награды с собой, чтобы показывать их молодым дзюдоистам, но на обратном пути, из-за ограничений по весу багажа, положил их в чемодан знакомого. К сожалению, чемодан пропал во время перелёта. В течение многих лет он пытался получить дубликат у МОК, но комитет отказывался это делать без официального полицейского рапорта.

В поисках решения Будылин обратился за поддержкой в Эстонский олимпийский комитет (ЭОК), который вел переговоры с МОК, а также к Юри Ратасу, занимавшему тогда пост премьер-министра Эстонии. Лишь спустя девять лет, благодаря усилиям спортивного директора ЭОК Мартти Раю, олимпийская бронза была восстановлена. Медаль передали дочери дзюдоиста Малене Будылиной, которая отвезла её отцу в Швейцарию, где он на тот момент работал главным тренером сборной.

Коллекция наград Алексея Будылина впечатляет: бронзовая медаль Олимпийских игр, серебро и бронза чемпионатов мира, а также пять наград с первенств Европы — золото, два серебра и две бронзы.

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