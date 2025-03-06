Средняя зарплата в Эстонии в прошлом году составила 1981 евро(15)
По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в 2024 году составила 1981 евро, что на 8,1% выше, чем 2023 году. В четвертом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2062 евро, что на 8,3% больше, чем в тот же период 2023 года.
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк объяснила, что в 2024 году самой высокой средняя зарплата была в Таллинне (2325 евро), а также в Харьюском (2218 евро) и Тартуском (1995 евро) уездах. „По сравнению с 2023 годом больше всего зарплаты выросли в Хийуском (9,9%) и Ида-Вируском (9,7%) уездах. Во всех уездах Эстонии зарплаты выросли более чем на 6,5%“, — отметила аналитик.
В 2024 году наиболее высокая средняя зарплата отмечалась в сфере информации и связи (3484 евро). „Далее следовали сфера финансовой и страховой деятельности (3127 евро), а также сфера электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (2697 евро)“, — сказала Саагпакк.
В прошлом году наиболее низкая средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию — 1264 евро. Наибольший рост зарплат наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг (11,9%), а также в сфере предоставления прочих видов услуг (9,8%).
Медианная зарплата — это показатель брутто-зарплаты, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей. В последние годы наблюдался рост как средней, так и медианной зарплаты, однако в 2024 году рост замедлился. „Медианная зарплата составила в прошлом году 1628 евро. По сравнению с 2023 годом, когда медианная зарплата составляла 1501 евро, рост зарплаты составил 8,5%“, — сказала аналитик.
В 2024 году больше всего наемных работников, а именно 101 400 человек, т. е. 17% от общего числа работников, работало в сфере обрабатывающей промышленности. Далее следовали оптовая и розничная торговля (в т. ч. ремонт транспортных средств и мотоциклов) с почти 90 000 работниками, сфера образования с почти 65 000 работниками и сфера здравоохранения и социальных услуг с 48 000 работниками.
В последнем квартале прошлого года средняя зарплата составила 2062 евро
В четвертом квартале 2024 года средняя зарплата составила 2062 евро, что на 8,3% выше, чем в тот же период годом ранее. В последнем квартале прошлого года медианная зарплата составила 1699 евро.
Самая высокая средняя зарплата в четвертом квартале 2024 года отмечалась в Таллинне — 2407 евро. „Как в Харьюском, так и Тартуском уезде средняя зарплата была выше среднего по Эстонии, 2299 евро и 2092 евро соответственно“, — пояснила Саагпакк и добавила, что самый низкий уровень зарплат в последнем квартале был в Валгаском уезде (1507 евро). Средняя зарплата была ниже 1600 евро также в Саареском (1584 евро) и Ляэнеском (1586 евро) уездах.