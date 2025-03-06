Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы
Война РФ в Украине переросла в „глобальный конфликт“ и стала угрожать безопасности Европы, заявил президент Франции в обращении к нации. Париж рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием, пишет DW.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия, ведущая полномасштабную войну в Украине, стала угрозой для всей Европы. В телеобращении к нации в среду, 5 марта, он отметил, что РФ превратила войну в Украину в „глобальный конфликт“, начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику. Кроме того, по словам Макрона, РФ активно наращивает свой военные потенциал. „Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы“, - заявил президент Франции.
Макрон отметил, что хочет верить в то, что США „останутся на нашей стороне“, но Европа должна быть готова к обратному. Сближение России и США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа французский лидер назвал „новой эрой“.
Макрон: Франция готова взять союзников под ядерный зонтик
Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием, заявил Макрон. Он также высказался за „стратегические дебаты“ по ядерному сдерживанию в Европе, напомнив об „историческом призыве“ вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) к переговорам Берлина, Лондона и Парижа о ядерной безопасности на европейском континенте. Эмманюэль Макрон добавил, что любое решение об использовании французского ядерного оружия будет оставаться за президентом республики.
Франция и Великобритания являются двумя единственными ядерными державами Европы, напоминает агентство Reuters.
В Париже пройдет встреча военачальников ЕС по Украине
В ходе обращения французский президент объявил, что на следующей неделе в Париже пройдет собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые готовы обеспечить мир в Украине путем отправки туда миротворцев. Эти войска могли бы быть размещены в Украине для контроля за соблюдением будущего мирного соглашения, отметил Макрон.
„Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на фронте, но они будут там, когда мирное соглашение будет подписано, чтобы гарантировать его полное соблюдение“, - сказал президент Франции.
В то же время Макрон подчеркнул, что мир в Украине „не может быть построен любой ценой и под диктатом России“, а соглашение о завершении войны не должно „означать капитуляцию Украины“.