Макрон: Россия стала угрозой для Франции и Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия, ведущая полномасштабную войну в Украине, стала угрозой для всей Европы. В телеобращении к нации в среду, 5 марта, он отметил, что РФ превратила войну в Украину в „глобальный конфликт“, начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику. Кроме того, по словам Макрона, РФ активно наращивает свой военные потенциал. „Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы“, - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что хочет верить в то, что США „останутся на нашей стороне“, но Европа должна быть готова к обратному. Сближение России и США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа французский лидер назвал „новой эрой“.

Макрон: Франция готова взять союзников под ядерный зонтик

Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием, заявил Макрон. Он также высказался за „стратегические дебаты“ по ядерному сдерживанию в Европе, напомнив об „историческом призыве“ вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) к переговорам Берлина, Лондона и Парижа о ядерной безопасности на европейском континенте. Эмманюэль Макрон добавил, что любое решение об использовании французского ядерного оружия будет оставаться за президентом республики.

Франция и Великобритания являются двумя единственными ядерными державами Европы, напоминает агентство Reuters.

В Париже пройдет встреча военачальников ЕС по Украине

В ходе обращения французский президент объявил, что на следующей неделе в Париже пройдет собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые готовы обеспечить мир в Украине путем отправки туда миротворцев. Эти войска могли бы быть размещены в Украине для контроля за соблюдением будущего мирного соглашения, отметил Макрон.