ВИДЕО | Определились все полуфиналисты Кубка Эстонии по футболу

В среду, 5 марта, были определены все полуфиналисты Кубка Эстонии по футболу. Столичный клуб Премиум лиги „Калев“ продемонстрировал впечатляющую игру, разгромив на выезде клуб первой лиги ФК „Таллинн“ с результатом 5:0. Открытие счета произошло в последние минуты первого тайма: Александр Шведовски отправил мяч в сетку ворот после рикошета от штанги. Вскоре „Калев“ удвоил преимущество: Рамон Смирнов мощным ударом поразил ворота, а Таави Юрису довел счет до разгромного. В начале второго тайма Шведовски оформил дубль, отправив мяч под перекладину с прямого штрафного удара, а Райко Ильвес установил окончательный счет на первой минуте добавленного времени.

В другом матче между давними соперниками по Премиум лиге — „Нымме Калью“ и „Пайде“ — победитель определился лишь в компенсированное ко второму тайму время. Никита Иванов, вышедший на замену и ставший героем встречи, воспользовался моментом после несостоявшегося удара Ромми Сиха. Подхватив мяч, он нанес мощный удар, отправив его в сетку и обеспечив „Нымме Калью“ минимальную победу 1:0, которая стала реваншем за прошлогодний Кубок.

„Столько эмоций! У нас была своя стратегия, и если мы победили, значит, сделали всё правильно,“ — сказал герой „Нымме Калью“ после победы 1:0 в интервью Soccernet TV.

Главный тренер столичной команды Никита Андреев выпустил Иванова на поле за полчаса до финального свистка. „Он сказал, что будет гол,“ — вспомнил атакующий полузащитник. „Я оказался в нужное время в нужном месте.“

Насколько важен Кубок Эстонии для „Калю“? „Очень важен. Я знаю, что мы уже в еврокубках, но, конечно, мы хотим взять этот трофей в свои руки,“ — ответил Иванов, добавив, что для него не имеет значения, кто станет соперником в полуфинале.

Кроме „Нымме Калью“ и „Калева“, в полуфинал также прошли „Левадия“ и нарвский „Транс“, одержавшие победы над „Запоос“ из второй лиги (7:0) и пярнуским „Вапрусом“ (3:1) соответственно. Полуфинальные пары будет окончательно определены в понедельник, 10 марта, в ходе жеребьевки.

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