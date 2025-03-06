Лига чемпионов: „Ливерпуль“ шокировал ПСЖ, „Барселона“ в меньшинстве обыграла „Бенфику“, а „Бавария“ разгромила „Байер“

„Интер“ обыграл „Фейеноорд“

В первом матче дня роттердамский „Фейеноорд“ принимал миланский „Интер“ и потерпел домашнее поражение со счетом 0:2. Голы за итальянский клуб забили Маркус Тюрам на 38-й и Лаутаро Мартинес на 50-й минуте. Победа „Интера“ могла быть более уверенной, но Пётр Зелиньский не смог реализовать пенальти на 65-й минуте.

„Ливерпуль“ вырвал победу у ПСЖ, забив в концовке матча

В самом ожидаемом матче вечера между ПСЖ и „Ливерпулем“ французский клуб доминировал на поле, создавая множество опасных моментов, но так и не сумел пробить вратаря гостей, Алиссона. Напротив, „Ливерпуль“ потряс французов в конце встречи. На 87-й минуте, всего через минуту после своей замены вместо Мохамеда Салаха, Харви Эллиотт забил победный гол. Получив великолепную передачу от Дарвина Нуньеса, он уверенно поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Это был всего второй удар по воротам „Ливерпуля“ за весь матч.

Парижане нанесли 28 ударов, из которых 9 пришлись в створ ворот. В свою очередь, „Ливерпуль“ совершил лишь 2 удара, и только один из них оказался точным. Хозяева поля также доминировали в других аспектах игры: они владели мячом 65% времени против 35% у соперников, подали больше угловых (14 против 2), провели больше атак (84 против 26) и отличались точностью пасов (92% против 77%). Ответная игра состоится 11 марта на „Энфилде“.

„Барселона“ в меньшинстве обыграла „Бенфику“

„Барселона“ играла в меньшинстве с 22-й минуты на выезде против лиссабонской „Бенфики“ после удаления Пау Кубарси, но несмотря на это, сумела одержать победу со счётом 1:0. Героем матча стал Рафиња, который на 61-й минуте перехватил слабую передачу Антонио Силвы и точным ударом в правый угол открыл счёт.

„Бенфика“ имела шанс сравнять результат, когда Регу упустил сумасшедшую возможность, но Войцех Щенсный выручил испанцев, не позволив мячу попасть в свои ворота. Несмотря на сейвы украинца Трубина, победу празднует „Барселона“. Ответный матч состоится 11 марта.

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