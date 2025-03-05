Докопаемся до правды
05.03.2025, 20:21

Правда ли, что USAID заплатило $4 млн журналу Time, чтобы человеком года признали Владимира Зеленского?

 
Ukraine Annual Address of the President Volodymyr Zelenskyy to the Verkhovna Rada
Ukraine Annual Address of the President Volodymyr Zelenskyy to the Verkhovna Rada
ФОТО: Ukrainian Presidency/SIPA

В конце февраля 2025 года в соцсетях разошлась новость: три года назад Агентство США по международному развитию (USAID) якобы заплатило журналу Time, чтобы тот дал титул человека года Владимиру Зеленскому. Мы проверили достоверность подобных публикаций.

28 февраля по Сети разошлись публикации о спонсировании USAID журнала Time. Согласно этим сообщениям, американское агентство заплатило за то, чтобы человеком года признали президента Украины. В качестве доказательства приводилось видео, якобы выпущенное изданием New York Post. В ролике говорится, что с того момента, как Трамп вернулся в Белый дом, Департамент эффективности госуправления (DOGE) обнаружил огромное количество средств, растраченных государством. В 2022 году, утверждается в видео, USAID заплатило $4 млн Time, а в 2024-м больше $8 млн — изданию Politico. Помимо этого, USAID якобы проспонсировало 6200 журналистов в 707 медиа и ещё 279 некоммерческих организаций в сфере СМИ. В конце видео приводятся слова Трампа о миллиардах долларов, потраченных USAID и другими государственными агентствами для поддержки Демократической партии и её повестки.

Самим видео или информацией из него поделились Telegram-каналы „Дядя Слава“ (170 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Voblya • новости“ (125 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (106 000), „Иван Утенков | Курск“(75 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (42 000).

7 декабря 2022 года Time признал человеком года Владимира Зеленского и дух Украины — под этим понятием журнал объединил всех украинцев, сопротивлявшихся российскому вторжению. В пояснении редакции говорилось, что президент Украины стал символом стойкости, сплотив свою страну и получив беспрецедентную поддержку Запада. По мнению редакции Time, решение Зеленского остаться в Киеве и использовать своё влияние в информационном пространстве было судьбоносным.

Премия Time „Человек года“, существующая с 1927 года, — одна из самых известных журналистских традиций. Редакция журнала выбирает личность, группу людей, идею или объект, оказавший наибольшее влияние на события уходящего года — вне зависимости от того, было это влияние положительным или отрицательным. Решение принимают исключительно редакторы Time, без внешнего вмешательства, голосования или спонсорства. Традиционно победителя объявляют в декабре, подводя итоги года. Помимо Зеленского, человеком года становились Трамп (в 2016 и 2024 году) и его близкий соратник Илон Маск (в 2021-м), а также Владимир Путин (в 2007-м).

В правом верхнем углу видео расположен логотип таблоида New York Post. Сам ролик состоит из опубликованных ранее в открытых источниках фотографий и коллажей и сопровождается закадровым голосом ведущего. В нижней части экрана видны субтитры на английском языке. Впрочем, кроме логотипа на обложке, вирусный ролик существенно отличается от видеоматериалов, опубликованных в верифицированных аккаунтах New York Post. Во-первых, он выполнен в горизонтальном формате, что нехарактерно для подобных коротких новостных видео в YouTube или Instagram. Во-вторых, как правило, в оригинальных роликах издания используется закадровая музыка, сопровождающаяся субтитрами. Когда новость озвучивается ведущим, его лицо, имя и должность также указываются в ролике. В-третьих, само оформление сильно отличается от стиля New York Post: в оригинальных видео логотип издания размещён в правом верхнем углу только на обложках, при этом текст заголовка там, как правило, отсутствует. На первом кадре и далее в оригинальных роликах логотип добавлен сразу под заголовком. К тому же в двух видео используется разный шрифт.

Слева — скриншот обложки оригинального ролика New York Post, справа — обложка вирусного видео

В распространяемом ролике не указано, кто из репортёров New York Post его озвучивает. Этот голос не встречается в настоящих роликах издания, к тому же звучит монотонно и неестественно. Всё это говорит о том, что озвучка могла быть создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Фактчекеры из Lead Stories проверили аудиодорожку через инструмент InVid. Анализ показал, что закадровый голос, скорее всего, был сгенерирован ИИ.

На сайте usaspending.gov, где собрана информация о госзакупках США, нет информации о спонсировании журнала Time каким-либо из американских агентств. Поиск по названию юрлица не даёт никаких результатов — это говорит о том, что на работу этого СМИ бюджетные средства не тратились. Издание финансируется преимущественно за счёт доходов от рекламной деятельности, брендированного контента и продажи подписок.

„Проверено“ не нашло сюжета и сведений об оплате звания „человек года“ для Зеленского ни на одном из официальных ресурсов New York Post (X, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, официальный сайт). Другие СМИ также не подтверждают эту информацию.

В вирусном ролике также содержатся данные о передаче в 2024 году Politico $8 млн. „Проверено“ подробно рассказывало об этом утверждении в другом разборе. Это тоже неправда, Politico получило эти деньги от различных подразделений правительства США за приобретение доступа к платформе Politico Pro, а не в виде грантов или гонораров за конкретные статьи.

Создание роликов, мимикрирующих под сюжеты авторитетных СМИ, — крайне популярный приём среди прокремлёвских фейкоделов. „Проверено“ не раз разбирало подобные случаи, в том числе посвящённые тратам USAID. Однако в случае с видео New York Post первоисточником служит не анонимный пророссийский Telegram-канал, а англоязычный аккаунт в X с юзернеймом MAGA Finest (@emeraldTEC). Он разместил пост с фейковым роликом 26 февраля в 20:25 по московскому времени, видео набрало 18 000 просмотров. Контент на странице @emeraldTEC в основном состоит из сгенерированных ИИ изображений, призывов к подписке и взаимодействию, а также ретвитов постов правых политиков. Через 20 мин. после первой публикации этот же ролик появился на странице Johny Midnight (@its_The_Dr), там его увидели более 4 млн пользователей. Далее он разошелся и по русскоязычным источникам.

После того как администрация Трампа приостановила деятельность USAID и объявила о проведении аудита его операций, по Сети начали активно распространяться неподтверждённые заявления о якобы скрытых расходах правительства США. Подобные новости стали популярными в том числе в русскоязычных Telegram-каналах и СМИ. „Проверено“ опубликовало две подборки с разборами таких сообщений.

Таким образом, New York Post не выпускал видео о том, что USAID заплатило журналу Time $4 млн, чтобы там Зеленскому присвоили звание „человек года“. Вирусный ролик был подделан, а информация в нём не соответствует действительности.

Итог: Фейк

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
RusDelfi
Поделиться
Комментарии