Правда ли, что USAID заплатило $4 млн журналу Time, чтобы человеком года признали Владимира Зеленского?

Премия Time „Человек года“, существующая с 1927 года, — одна из самых известных журналистских традиций. Редакция журнала выбирает личность, группу людей, идею или объект, оказавший наибольшее влияние на события уходящего года — вне зависимости от того, было это влияние положительным или отрицательным. Решение принимают исключительно редакторы Time, без внешнего вмешательства, голосования или спонсорства. Традиционно победителя объявляют в декабре, подводя итоги года. Помимо Зеленского, человеком года становились Трамп (в 2016 и 2024 году) и его близкий соратник Илон Маск (в 2021-м ), а также Владимир Путин (в 2007-м ).

7 декабря 2022 года Time признал человеком года Владимира Зеленского и дух Украины — под этим понятием журнал объединил всех украинцев, сопротивлявшихся российскому вторжению. В пояснении редакции говорилось, что президент Украины стал символом стойкости, сплотив свою страну и получив беспрецедентную поддержку Запада. По мнению редакции Time, решение Зеленского остаться в Киеве и использовать своё влияние в информационном пространстве было судьбоносным.

28 февраля по Сети разошлись публикации о спонсировании USAID журнала Time. Согласно этим сообщениям, американское агентство заплатило за то, чтобы человеком года признали президента Украины. В качестве доказательства приводилось видео, якобы выпущенное изданием New York Post. В ролике говорится, что с того момента, как Трамп вернулся в Белый дом, Департамент эффективности госуправления (DOGE) обнаружил огромное количество средств, растраченных государством. В 2022 году, утверждается в видео, USAID заплатило $4 млн Time, а в 2024-м больше $8 млн — изданию Politico. Помимо этого, USAID якобы проспонсировало 6200 журналистов в 707 медиа и ещё 279 некоммерческих организаций в сфере СМИ. В конце видео приводятся слова Трампа о миллиардах долларов, потраченных USAID и другими государственными агентствами для поддержки Демократической партии и её повестки.

В правом верхнем углу видео расположен логотип таблоида New York Post. Сам ролик состоит из опубликованных ранее в открытых источниках фотографий и коллажей и сопровождается закадровым голосом ведущего. В нижней части экрана видны субтитры на английском языке. Впрочем, кроме логотипа на обложке, вирусный ролик существенно отличается от видеоматериалов, опубликованных в верифицированных аккаунтах New York Post. Во-первых, он выполнен в горизонтальном формате, что нехарактерно для подобных коротких новостных видео в YouTube или Instagram. Во-вторых, как правило, в оригинальных роликах издания используется закадровая музыка, сопровождающаяся субтитрами. Когда новость озвучивается ведущим, его лицо, имя и должность также указываются в ролике. В-третьих, само оформление сильно отличается от стиля New York Post: в оригинальных видео логотип издания размещён в правом верхнем углу только на обложках, при этом текст заголовка там, как правило, отсутствует. На первом кадре и далее в оригинальных роликах логотип добавлен сразу под заголовком. К тому же в двух видео используется разный шрифт.

В распространяемом ролике не указано, кто из репортёров New York Post его озвучивает. Этот голос не встречается в настоящих роликах издания, к тому же звучит монотонно и неестественно. Всё это говорит о том, что озвучка могла быть создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Фактчекеры из Lead Stories проверили аудиодорожку через инструмент InVid. Анализ показал, что закадровый голос, скорее всего, был сгенерирован ИИ.

На сайте usaspending.gov, где собрана информация о госзакупках США, нет информации о спонсировании журнала Time каким-либо из американских агентств. Поиск по названию юрлица не даёт никаких результатов — это говорит о том, что на работу этого СМИ бюджетные средства не тратились. Издание финансируется преимущественно за счёт доходов от рекламной деятельности, брендированного контента и продажи подписок.