05.03.2025, 20:34
Госсуд: женщина, пришедшая на митинг с плакатом „от реки до моря“ закон не нарушала(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня Государственный суд оправдал Леоре Лисанн Клышейко, которая в октябре 2023 года на митинге в поддержку Палестины на площади Вабадузе в Таллинне держала плакат с надписью „от реки до моря“ . По мнению высшей судебной инстанции Эстонии, выражение „от реки до моря“ во время демонстрации не было понятно среднему жителю Эстонии как заявление в поддержку террористической организации.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) счел демонстрацию плаката с надписью „от реки до моря“ (на эст. „jõest mereni“) правонарушением и наказал Леоре Лисанн Клышейко штрафом в размере 120 евро. По мнению полиции, она публично демонстрировала символ, связанный с преступлением против человечности, способом, который поддерживает или оправдывает это деяние.
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