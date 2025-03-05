Госсуд: женщина, пришедшая на митинг с плакатом „от реки до моря“ закон не нарушала

Департамент полиции и погранохраны (PPA ) счел демонстрацию плаката с надписью „от реки до моря“ (на эст. „jõest mereni“) правонарушением и наказал Леоре Лисанн Клышейко штрафом в размере 120 евро. По мнению полиции, она публично демонстрировала символ, связанный с преступлением против человечности, способом, который поддерживает или оправдывает это деяние.

Защитник Клышейко оспорил решение PPA в уездном суде, но суд оставил жалобу без удовлетворение и наказание со стороны полиции — в силе. Уездный суд пояснил летом 2024 года, что согласно семиотической экспертизе, выражение „от реки до моря“ является символом, используемым террористической организацией ХАМАС как письменно в своей хартии, так и устно в качестве призыва к борьбе с евреями, иудаизмом и Израилем и к применению насилия.