Новости Эстонии
05.03.2025, 20:34

Госсуд: женщина, пришедшая на митинг с плакатом „от реки до моря“ закон не нарушала

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На другой стороне картонного плаката, который держит в руках Леоре Лисанн Клышейко, было написано „от реки до моря“
На другой стороне картонного плаката, который держит в руках Леоре Лисанн Клышейко, было написано „от реки до моря“
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня Государственный суд оправдал Леоре Лисанн Клышейко, которая в октябре 2023 года на митинге в поддержку Палестины на площади Вабадузе в Таллинне держала плакат с надписью „от реки до моря“ . По мнению высшей судебной инстанции Эстонии, выражение „от реки до моря“ во время демонстрации не было понятно среднему жителю Эстонии как заявление в поддержку террористической организации.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) счел демонстрацию плаката с надписью „от реки до моря“ (на эст. „jõest mereni“) правонарушением и наказал Леоре Лисанн Клышейко штрафом в размере 120 евро. По мнению полиции, она публично демонстрировала символ, связанный с преступлением против человечности, способом, который поддерживает или оправдывает это деяние.

Защитник Клышейко оспорил решение PPA в уездном суде, но суд оставил жалобу без удовлетворение и наказание со стороны полиции — в силе. Уездный суд пояснил летом 2024 года, что согласно семиотической экспертизе, выражение „от реки до моря“ является символом, используемым террористической организацией ХАМАС как письменно в своей хартии, так и устно в качестве призыва к борьбе с евреями, иудаизмом и Израилем и к применению насилия.

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