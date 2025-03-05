Соответствует ли ваш пенсионный фонд возрасту? Проверьте!

В Эстонии существует множество различных пенсионных фондов, исчерпывающую информацию о которых вы можете найти на сайте Пенсионного центра. Но как сделать выбор, если ваших знаний недостаточно? По мнению Мадиссона, самым важным фактором является время – количество лет до выхода на пенсию. „В любом инвестировании время имеет решающее значение, и это также верно, когда речь идёт о выборе стратегии пенсионного фонда. Чем больше времени остаётся до выхода на пенсию, тем смелее должна быть стратегия“, – говорит фондовый управляющий.

Пенсионные фонды с более коротким инвестиционным горизонтом, как правило, вкладывают больше средств в облигации, которые обеспечивают стабильность, но ограничивают потенциальную доходность. Фонды с более долгосрочным горизонтом инвестируют в основном в рынки акций и, следовательно, подвержены более высокому риску. Хотя такой выбор может показаться более сложным, эти пенсионные фонды имеют более высокий потенциал роста, и если вам осталось более 10 лет до пенсии, рекомендуется выбрать фонд, который на 100% инвестирует в акции.

По словам Мадиссона, из названия некоторых пенсионных фондов понятно, для какого возраста они подходят, но хорошим ориентиром является документ, раскрывающий ключевую информацию по каждому фонду. „Этот документ содержит информацию о конкретном фонде, и формат, в котором она представлена, регулируется законом. Однако если вы хотите узнать ещё больше, стоит также ознакомиться с проспектом эмиссии – базовым документом, который поможет вам сравнить пенсионные фонды ещё лучше“, – советует Мадиссон.