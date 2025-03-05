Соответствует ли ваш пенсионный фонд возрасту? Проверьте!(2)
Выбор подходящего пенсионного фонда поначалу может показаться сложным и запутанным. Важно сделать осознанный выбор, чтобы найти оптимальный вариант, соответствующий вашему возрасту и склонности к риску. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон объясняет, как найти подходящий вам пенсионный фонд и на что следует обратить внимание.
В Эстонии существует множество различных пенсионных фондов, исчерпывающую информацию о которых вы можете найти на сайте Пенсионного центра. Но как сделать выбор, если ваших знаний недостаточно? По мнению Мадиссона, самым важным фактором является время – количество лет до выхода на пенсию. „В любом инвестировании время имеет решающее значение, и это также верно, когда речь идёт о выборе стратегии пенсионного фонда. Чем больше времени остаётся до выхода на пенсию, тем смелее должна быть стратегия“, – говорит фондовый управляющий.
Пенсионные фонды с более коротким инвестиционным горизонтом, как правило, вкладывают больше средств в облигации, которые обеспечивают стабильность, но ограничивают потенциальную доходность. Фонды с более долгосрочным горизонтом инвестируют в основном в рынки акций и, следовательно, подвержены более высокому риску. Хотя такой выбор может показаться более сложным, эти пенсионные фонды имеют более высокий потенциал роста, и если вам осталось более 10 лет до пенсии, рекомендуется выбрать фонд, который на 100% инвестирует в акции.
По словам Мадиссона, из названия некоторых пенсионных фондов понятно, для какого возраста они подходят, но хорошим ориентиром является документ, раскрывающий ключевую информацию по каждому фонду. „Этот документ содержит информацию о конкретном фонде, и формат, в котором она представлена, регулируется законом. Однако если вы хотите узнать ещё больше, стоит также ознакомиться с проспектом эмиссии – базовым документом, который поможет вам сравнить пенсионные фонды ещё лучше“, – советует Мадиссон.
Поскольку все фонды должны соответствовать требованиям законодательства, не стоит бояться, что более высокий риск опасен с точки зрения качества инвестиционной деятельности фонда. На рынке нет такого понятия, как плохой пенсионный фонд, но может быть пенсионный фонд, который не подходит клиенту. „Уровень риска отражает инвестиционную стратегию и определяет, как фонд использует рыночные возможности. Например, фонды с более высоким уровнем риска ориентированы на долгосрочный рост цены акций, а фонды с более низким уровнем риска – на более низкую, но стабильную доходность“.
По словам фондового управляющего, время от времени следует пересматривать решения о выборе пенсионного фонда, чтобы оценить, все ли факторы были учтены. „Хотя часто менять фонды неразумно, всё же время от времени стоит взглянуть на свой пенсионный счёт. Часто вы недооцениваете свою склонность к риску и держите накопления в фондах со слишком низким риском. Возможно, вам подошёл бы более рискованный фонд“.
Мадиссон также отмечает, что оставаться в высокорискованных фондах может быть хорошим вариантом даже для тех, кому до пенсии осталось ещё несколько лет. По мере приближения выхода на пенсию он рекомендует проконсультироваться со специалистом. Он объяснит, стоит ли перейти из текущего фонда в фонд с более низким уровнем риска, чтобы минимизировать последствия внезапного спада на рынке в ситуации, когда вы уже накопили значительную сумму пенсионных активов. Таким образом, по мнению фондового управляющего, не существует какого-то одного правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до выбора – главное, найти решение, которое соответствует вашему возрасту и толерантности к риску.