Новости Эстонии
05.03.2025, 20:52

В марте в Таллиннский зоопарк из Дании прибудут два новых белых медведя

 
Белая медведица Фрида.
Белая медведица Фрида.
ФОТО: Inari Leiman

В конце марта в Таллиннский зоопарк прибудут две молодые белые медведицы — Скади и Кая, родившиеся в Ростокском зоопарке (Германия). Они поселятся в вольере, который сейчас занимает медведица Фрида. Фрида, в свою очередь, отправится в Скандинавский парк дикой природы в Дании. Об этом пишет RusERR.

Фрида, белая медведица, покидает Таллиннский зоопарк, следуя рекомендациям Европейской программы размножения исчезающих видов (EEP). Это часть усилий по сохранению вида и контролю популяции белых медведей в европейских зоопарках. Сестры Скади и Кая, родившиеся в Ростокском зоопарке, тоже отправляются в новый дом, так как в возрасте двух-трех лет медведи становятся самостоятельными.

В конце прошлого года в Таллиннский зоопарк приехали белые медведицы Инук и Имак из Дании, а самец Распутин переехал в Ольборг. Распутин, который прибыл в Таллинн в 2020 году, спаривался с Фридой три сезона, но их потомство не выжило. Несмотря на это, специалисты уверены, что перемена обстановки полезна для животных. Директор зоопарка Каупо Хейна отметил, что животным важно менять место жительства.

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