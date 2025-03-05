В марте в Таллиннский зоопарк из Дании прибудут два новых белых медведя

Фрида, белая медведица, покидает Таллиннский зоопарк, следуя рекомендациям Европейской программы размножения исчезающих видов (EEP). Это часть усилий по сохранению вида и контролю популяции белых медведей в европейских зоопарках. Сестры Скади и Кая, родившиеся в Ростокском зоопарке, тоже отправляются в новый дом, так как в возрасте двух-трех лет медведи становятся самостоятельными.

В конце прошлого года в Таллиннский зоопарк приехали белые медведицы Инук и Имак из Дании, а самец Распутин переехал в Ольборг. Распутин, который прибыл в Таллинн в 2020 году, спаривался с Фридой три сезона, но их потомство не выжило. Несмотря на это, специалисты уверены, что перемена обстановки полезна для животных. Директор зоопарка Каупо Хейна отметил, что животным важно менять место жительства.