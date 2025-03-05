Экономический успех! Объемы обрабатывающей промышленности в январе выросли за счет деревообработки

Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что рост объема продукции обрабатывающей промышленности во многом произошел за счет увеличения объемов деревообрабатывающей промышленности. „В январе в этой отрасли произвели на 8,3% больше, чем в тот же период прошлого года. В последний раз рост объема деревообрабатывающей промышленности наблюдался в мае 2022 года“, — пояснила Бундер.

В январе объемы производства увеличились более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался в деревообработке (8,3%), производстве изделий из металла (5,9%) и производстве электрооборудования (3,7%). Производство продуктов питания и химической продукции осталось на том же уровне. Среди наиболее весомых отраслей промышленности сократилось производство компьютеров и электронного оборудования (2,1%), строительных материалов (6,1%) и сланцевого масла (6,2%).

В январе 2025 года на внешнем рынке было продано 67,8% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с январем 2024 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 5,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке выросла на 1,5%, продажа продукции на экспорт — на 8,4%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в январе 2025 года объемы промышленного производства сократились по сравнению с декабрем 2024 года на 6%, в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.

В сфере энергетики производство электроэнергии в январе количественно (MВт-ч) сократилось на 11,3%, производство тепла — на 19,5%.

Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.