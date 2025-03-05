Экономический успех! Объемы обрабатывающей промышленности в январе выросли за счет деревообработки(1)
Промышленные предприятия произвели в январе на 2,5% меньше продукции, чем в тот же период прошлого года, в обрабатывающей промышленности — на 2% больше.
Среди наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности наибольший рост наблюдался в деревообработке, а также производстве изделий из металла и электрооборудования. Больше всего сократилось производство компьютеров и электронного оборудования, а также строительных материалов.
По сравнению с декабрем 2024 года в январе объем промышленной продукции сократился на 6%, в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в январе 2025 года продукции в постоянных ценах на 2,5% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Из трех секторов промышленности производство увеличилось в обрабатывающей промышленности (2%), однако сократилось в горнодобывающей промышленности (7,4%) и в энергетике (21,8%).
Ведущий аналитик Департамента статистики Хелле Бундер отметила, что рост объема продукции обрабатывающей промышленности во многом произошел за счет увеличения объемов деревообрабатывающей промышленности. „В январе в этой отрасли произвели на 8,3% больше, чем в тот же период прошлого года. В последний раз рост объема деревообрабатывающей промышленности наблюдался в мае 2022 года“, — пояснила Бундер.
В январе объемы производства увеличились более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался в деревообработке (8,3%), производстве изделий из металла (5,9%) и производстве электрооборудования (3,7%). Производство продуктов питания и химической продукции осталось на том же уровне. Среди наиболее весомых отраслей промышленности сократилось производство компьютеров и электронного оборудования (2,1%), строительных материалов (6,1%) и сланцевого масла (6,2%).
В январе 2025 года на внешнем рынке было продано 67,8% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с январем 2024 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в текущих ценах на 5,9% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке выросла на 1,5%, продажа продукции на экспорт — на 8,4%.
Согласно сезонно откорректированным данным, в январе 2025 года объемы промышленного производства сократились по сравнению с декабрем 2024 года на 6%, в обрабатывающей промышленности — на 5,8%.
В сфере энергетики производство электроэнергии в январе количественно (MВт-ч) сократилось на 11,3%, производство тепла — на 19,5%.
Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета продукции в постоянных ценах используется индекс цен производителей.
Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.
Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы „Индекс объема промышленной продукции“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.