8 марта в Таллинне пройдет дискуссия „Феминизм в Эстонии: возможности и проблемы“

В последние годы мы наблюдаем рост популярности анти-гендерных и анти-феминистских инициатив в Европе. Они пытаются запретить аборты, гендерный переход и изучение гендерных теорий в школах и университетах. В то же время мы наблюдаем рост числа феминистских инициатив, которые противостоят этим тенденциям и мобилизуют местные сообщества на борьбу с этими нарративами.

Feministeerium — одна из таких феминистских организаций, которая действует в Эстонии и ставит своей целью „сделать Эстонию пост-патриархальным обществом и предоставить феминистскому сообществу собственное пространство“. 8 марта жителей Таллинна приглашают принять участие в мероприятии, чтобы обсудить феминизм в Эстонии.

Мероприятие пройдёт в No Concept Bar (Vana-Kalamaja 6), где гости смогут приобрести напитки и закуски.

В числе спикеров будут: Неле Лаос, Feministeerium; Каймай Кулдкепп, Feministeerium; Яна Левитина, Pussy Jam Comedy.

Модераторы: Наталья Ковыляева, Тартуский университет и Reforum Space Tallinn; Александра Байнова, Феминистское анти-военное сопротивление.

Дискуссия пройдет на английском языке. Необходима предварительная регистрация здесь. Узнать подробнее о мероприятии можно здесь.

Reforum Space Tallinn — ресурсный центр для российских эмигрантов, активистов и журналистов. В нем бегущие от преследования российские активисты могут получить разные виды помощи. Мы делаем все возможное, чтобы активные россияне продолжали бороться с путинской диктатурой. Наши резиденты развивают собственные гражданские и журналистские проекты, участвуют в социально-политической сфере жизни общества. Мы также регулярно проводим мероприятия для резидентов и гостей нашего центра, организуем антивоенные митинги в Таллинне. Ресурсные центры также функционируют в Берлине, Вильнюсе, Будве, Варшаве и Париже.

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