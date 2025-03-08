Полгода в должности. Что Эдуард Тее из Таллинна успел сделать для нарвской культуры?

Если говорить серьезно, то основной сложностью является специфика работы в народной культуре. В профессиональной среде многое регулируется этикой и твоим профессионализмом. Если есть цели или задачи, то неважно, кто к кому как относится, с кем состоит в каких отношениях: задача либо решается, либо нет. И эффективность работы коллектива зависит от этого. В народном же творчестве иногда задачи неясны, они могут быть частью образовательного процесса, не всегда имеют конечный результат. Это вносит неопределённость, которая требует других подходов.

– Степень моей осведомленности об обязанностях не совпала с тем, что я должен делать на самом деле. У меня случилась „калибровка жизни“, когда ты понимаешь, что для достижения целей нужно адаптироваться к окружающим условиям. Моя работа стала чем-то вроде прыжка с шестом, но вскоре я понял, что препятствие не вертикальное, а горизонтальное, и нужно идти вдоль стены, а не перепрыгивать через неё. Но я это воспринял как рабочий момент, потому что по заветам наших предков со своим уставом в чужой монастырь не ходят, а я пришёл в большой многофункциональный „монастырь“.

RusDelfi узнал у художественного руководителя „Ругодива“ как ему, человеку из Таллинна, хоть и с нарвскими корнями, работается в местной муниципальной организации, с какими вызовами он столкнулся, не хочет ли бросить все и вернуться к привычной театральной работе, почему он так бережно относится к задаче двуязычной деятельности.

На него, актера и режиссера по образованию, свалилось много организационной работы. Прошло полгода. В „Ругодиве“ появились новые форматы, состоялся первый форум любительских театров. Почти никого не уволили за это время, хотя, по слухам, следовало бы это сделать, но Эдуард корректно уходит от ответа на этот вопрос. Так же он не говорит о бытовых условиях, которые ему изначально предложила мэрия и которые не соединяются с задачей города приглашать молодых и перспективных людей на руководящие должности. Напротив, Эдуард с воодушевлением рассказывает о новых проектах и о вере, что качественная командная работа коллектива вполне возможна в будущем.

В „Ругодиве“ есть механизм, который как-то функционирует много лет, и у этого механизма есть положительные и отрицательные стороны. И чтобы прийти к тому, чтобы все стороны были положительными, нужно, чтобы у людей было более или менее такое же отношение к работе на всех этапах, как в профессиональной среде, чтобы все участники понимали важность командной работы и действовали бы на общий результат. А это уже кадровые вопросы, вопросы среды, потому что от жителей города во многом зависит то, чем должен заниматься дворец культуры.

– Та часть работы, которая является педагогической, то есть функционирование множества коллективов, и стала основной. Большую часть времени занимает логистика внутри самого дома культуры. Нужно разводить коллективы по помещениям, чтобы найти возможность для репетиций. При этом моя профессия связана с театром, и мне бы очень хотелось популяризировать театр не только в Нарве, но в Ида-Вирумаа в целом, взаимодействовать с артистами, которые могут приезжать в „Ругодив“. И чтобы когда они приезжают, это не вызывало бы ощущения конкуренции у других организаторов событий, ведь мы все вместе создаем культурное пространство в Нарве. Но, к сожалению, и такое случается. И важный момент: в Нарве нет ни одного репертуарного театра. Хотя обычно даже в среднем по размеру городе есть свой профессиональный театр и не один.

Когда я согласился на работу художественного руководителя в „Ругодиве“, представлял себе это как исключительно творческую деятельность, связанную с привлечением новых артистов, ресурсов, внедрением новых форматов на сцене дома культуры. Деятельность, которая по умолчанию проходит на протяжении многих лет в нем, казалась мне налаженной, не требующей дополнительных усилий с моей стороны. Но на деле я столкнулся с реальностью и понял, что все наоборот.

Если мы говорим про муниципальный дом культуры, то нужно задействовать все слои населения в работе. На основные мероприятия „Ругодива“ приходит большое количество зрителей, но, например, молодежь, люди среднего возраста никак не представлены, кроме тех коллективов, которые занимаются у нас. Нам нужно увеличить количество молодежных мероприятий и грамотно распространять информацию о них. Раньше такой целенаправленной работы не велось, сейчас мы только начали двигаться в эту сторону — привлекать молодежь и людей среднего возраста.

– Например, рабочий процесс рекламной и маркетинговой деятельности. В „Ругодиве“ зал на 470 мест, но не было человека, который бы активно занимался рекламой. На момент моего прихода никто не отвечал даже за распространение рекламных материалов. Я считаю, что это серьезный пробел. Реклама — это не только создание визуальных материалов, но и их грамотное распространение на эстонском и русском языках, учитывая аудиторию города.

У нас есть зал на 470 мест, но не было человека, который бы активно занимался рекламой.

– Она, конечно, есть, но нужна нормальная коммуникация. Все должно быть прозрачно, просто, быстро, самое главное, понятно: какие ожидания, почему такие и как мы работаем. Взаимодействие с городскими властями включает в себя не только вопросы бюджета, но и поддержку различных инициатив, в том числе вопросы организации мероприятий и сотрудничества с местными учреждениями.

Но многое из того, что есть в „Ругодиве“, работает и представлено достойно. А то, что, на мой взгляд, не так достойно представлено, как могло бы быть, требует колоссальных усилий всего коллектива, а не только отдельно взятых людей. Степень ответственности перед самим собой, перед своими коллегами должна быть высокой. Я готов прикладывать усилия для того, чтобы создать атмосферу доверия и взаимопонимания в коллективе. Это требует терпения и времени, но я верю, что постепенно можно этого достичь. Я не сторонник авторитарного подхода, скорее, предпочитаю дипломатию и мягкие методы взаимодействия.

Также мы начали проект совместно с Домом эстонского языка. Я рад, что удается наладить контакты с коллегами из смежных областей. У нас прекрасно состоялись две встречи. Мы назвали это „Дом танца“. Это формат, где люди могут не только изучать танцы, но и язык, ведь все мероприятия проводятся на двух языках — эстонском и русском. Это бесплатные мероприятия. На эти встречи приезжают профессиональные музыканты и танцоры. И все желающие приходят, и на протяжении двух часов могут отдаться во власть народному танцу. Это праздник! Играет живая музыка. Такие встречи мы планируем ежемесячно. Регулярность для меня важна, так к нам будут привыкать наши зрители и участники проектов.

Сейчас мы готовим проект „Кино в Ругодиве“, который включает в себя показы классических эстонских фильмов. Это не только развлечение, но и способ познакомить людей с эстонской кинематографической традицией. В марте начнется показ ретроспективы классического эстонского кино Григория Кроманова. Ему исполнилось бы 99 лет 8 марта. Мы так и назвали проект „Кроманов 99“. Мы запустили этот проект в сотрудничестве с Институтом кино. Будет показано три его фильма. Все будут на эстонском языке, но с русскими субтитрами. Я думаю, что потом это будет не только эстонское кино, но и классика мирового кино. Будем показывать фильмы в большом зале.

— Да, например, мы запустили проект „Классика в Ругодиве“, который будет ежемесячным. Это камерные концерты. Они тепло встречены публикой. Я увидел, что это интересный формат для молодежи. Два концерта прошли, скоро будет следующий.

— Важно понимать, что народная культура всегда отражает специфику города и его жителей. Чтобы народная культура развивалась, важно создать условия для роста талантов, улучшить маркетинг и вовлечь больше людей в культурную жизнь города. Недавно мы провели первый форум любительских театров. На нем встретились представители разных театральных групп: и школьных, и взрослых. Надеюсь, что площадка „Ругодива“ объединит многие из них.

Танец — это язык тела, все и так его понимают, но вдобавок к этому еще звучат фразы на эстонском, которые если не понятно, переведены на русский. И если за один вечер ты уносишь одно новое слово по-эстонски, то, с моей точки зрения, это уже плюс. Цель не стоит в том, чтобы людей резко поместить в эстоноязычное языковое пространство. Они и так туда помещаются уже по разным причинам, от нас не зависящим.

— Если бы было меньше организационной рутины, а было бы больше времени на творческие проекты, чем бы ты занялся?

— В долгосрочной перспективе я мечтаю, чтобы в „Ругодиве“ появился свой бэнд. Это пока больше фантазия, но, возможно, если кто-то из местных студий захочет работать с нами, мы сможем создать такую группу. Также я хочу, чтобы спектакли любительских трупп стали регулярной частью нашей программы. Это поможет не только привлечь больше людей, но и даст возможность местным артистам показывать себя на большой сцене. Мы будем продолжать работать в том же духе, чтобы каждый, кто придет в наш дом культуры, мог бы найти что-то интересное для себя.

Двуязычные проекты и эстонская культура

— Ты не раз упомянул про двуязычие. В чем заключается твоя личная позиция по этому вопросу?

— Я всегда был против разделения людей по языковому или любому другому признаку. Когда я веду мероприятие на двух языках, я делаю это не потому, что мне это кто-то сказал так делать, а потому что считаю это нужным. Никакого специального разговора об этом у меня не было, когда меня приглашали на работу. Важно, чтобы все, кто приходит на наше мероприятие, могли понять, что происходит. Если на наших концертах есть даже несколько эстоноговорящих зрителей, и они понимают, о чём идет речь, это уже большое достижение. Это помогает создать атмосферу инклюзивности, когда люди не чувствуют себя исключенными, а наоборот, понимают, что здесь их ждут, независимо от языка.

Все должно быть взаимно и по любви, искусство и творчество тем более. И у всех должен быть выбор.