Полгода в должности. Что Эдуард Тее из Таллинна успел сделать для нарвской культуры?
В нарвском доме культуры „Ругодив“ с сентября художественным руководителем работает Эдуард Тее. Когда он только появился в городе на этой должности, многие удивились, потому что давно не было человека, который исполнял бы эти обязанности. Кто-то назвал Тее внебрачным сыном тогдашнего вице-мэра Олега Карпикова и так объяснил его должность в городе, кто-то решил, что его „прислали“ помогать исполняющей обязанности директора Елене Каврус. Ошиблись, пожалуй, все. Отчасти ошибся и сам Тее, полагая, что будет заниматься творчеством.
На него, актера и режиссера по образованию, свалилось много организационной работы. Прошло полгода. В „Ругодиве“ появились новые форматы, состоялся первый форум любительских театров. Почти никого не уволили за это время, хотя, по слухам, следовало бы это сделать, но Эдуард корректно уходит от ответа на этот вопрос. Так же он не говорит о бытовых условиях, которые ему изначально предложила мэрия и которые не соединяются с задачей города приглашать молодых и перспективных людей на руководящие должности. Напротив, Эдуард с воодушевлением рассказывает о новых проектах и о вере, что качественная командная работа коллектива вполне возможна в будущем.
RusDelfi узнал у художественного руководителя „Ругодива“ как ему, человеку из Таллинна, хоть и с нарвскими корнями, работается в местной муниципальной организации, с какими вызовами он столкнулся, не хочет ли бросить все и вернуться к привычной театральной работе, почему он так бережно относится к задаче двуязычной деятельности.
– С какими вызовами ты столкнулся, когда начал работать в доме культуры „Ругодив“?
– Степень моей осведомленности об обязанностях не совпала с тем, что я должен делать на самом деле. У меня случилась „калибровка жизни“, когда ты понимаешь, что для достижения целей нужно адаптироваться к окружающим условиям. Моя работа стала чем-то вроде прыжка с шестом, но вскоре я понял, что препятствие не вертикальное, а горизонтальное, и нужно идти вдоль стены, а не перепрыгивать через неё. Но я это воспринял как рабочий момент, потому что по заветам наших предков со своим уставом в чужой монастырь не ходят, а я пришёл в большой многофункциональный „монастырь“.
Если говорить серьезно, то основной сложностью является специфика работы в народной культуре. В профессиональной среде многое регулируется этикой и твоим профессионализмом. Если есть цели или задачи, то неважно, кто к кому как относится, с кем состоит в каких отношениях: задача либо решается, либо нет. И эффективность работы коллектива зависит от этого. В народном же творчестве иногда задачи неясны, они могут быть частью образовательного процесса, не всегда имеют конечный результат. Это вносит неопределённость, которая требует других подходов.
Когда я согласился на работу художественного руководителя в „Ругодиве“, представлял себе это как исключительно творческую деятельность.
Когда я согласился на работу художественного руководителя в „Ругодиве“, представлял себе это как исключительно творческую деятельность, связанную с привлечением новых артистов, ресурсов, внедрением новых форматов на сцене дома культуры. Деятельность, которая по умолчанию проходит на протяжении многих лет в нем, казалась мне налаженной, не требующей дополнительных усилий с моей стороны. Но на деле я столкнулся с реальностью и понял, что все наоборот.
– Если все наоборот, то чем ты занимаешься в итоге?
– Та часть работы, которая является педагогической, то есть функционирование множества коллективов, и стала основной. Большую часть времени занимает логистика внутри самого дома культуры. Нужно разводить коллективы по помещениям, чтобы найти возможность для репетиций. При этом моя профессия связана с театром, и мне бы очень хотелось популяризировать театр не только в Нарве, но в Ида-Вирумаа в целом, взаимодействовать с артистами, которые могут приезжать в „Ругодив“. И чтобы когда они приезжают, это не вызывало бы ощущения конкуренции у других организаторов событий, ведь мы все вместе создаем культурное пространство в Нарве. Но, к сожалению, и такое случается. И важный момент: в Нарве нет ни одного репертуарного театра. Хотя обычно даже в среднем по размеру городе есть свой профессиональный театр и не один.
„Ругодив“ — это муниципальный дом культуры, в нем не должен работать принцип „каждый сам за себя“, напротив, все должны лить воду на общую мельницу.
В „Ругодиве“ есть механизм, который как-то функционирует много лет, и у этого механизма есть положительные и отрицательные стороны. И чтобы прийти к тому, чтобы все стороны были положительными, нужно, чтобы у людей было более или менее такое же отношение к работе на всех этапах, как в профессиональной среде, чтобы все участники понимали важность командной работы и действовали бы на общий результат. А это уже кадровые вопросы, вопросы среды, потому что от жителей города во многом зависит то, чем должен заниматься дворец культуры.
„Ругодив“ — это муниципальный дом культуры, в нем не должен работать принцип „каждый сам за себя“, напротив, все должны лить воду на общую мельницу.
Но многое из того, что есть в „Ругодиве“, работает и представлено достойно. А то, что, на мой взгляд, не так достойно представлено, как могло бы быть, требует колоссальных усилий всего коллектива, а не только отдельно взятых людей. Степень ответственности перед самим собой, перед своими коллегами должна быть высокой. Я готов прикладывать усилия для того, чтобы создать атмосферу доверия и взаимопонимания в коллективе. Это требует терпения и времени, но я верю, что постепенно можно этого достичь. Я не сторонник авторитарного подхода, скорее, предпочитаю дипломатию и мягкие методы взаимодействия.
– Хорошо ли налажена коммуникация дома культуры с мэрией города?
– Она, конечно, есть, но нужна нормальная коммуникация. Все должно быть прозрачно, просто, быстро, самое главное, понятно: какие ожидания, почему такие и как мы работаем. Взаимодействие с городскими властями включает в себя не только вопросы бюджета, но и поддержку различных инициатив, в том числе вопросы организации мероприятий и сотрудничества с местными учреждениями.
У нас есть зал на 470 мест, но не было человека, который бы активно занимался рекламой.
– Приведи пример того, что в организации работы, на твой взгляд, следовало бы поменять.
– Например, рабочий процесс рекламной и маркетинговой деятельности. В „Ругодиве“ зал на 470 мест, но не было человека, который бы активно занимался рекламой. На момент моего прихода никто не отвечал даже за распространение рекламных материалов. Я считаю, что это серьезный пробел. Реклама — это не только создание визуальных материалов, но и их грамотное распространение на эстонском и русском языках, учитывая аудиторию города.
Если мы говорим про муниципальный дом культуры, то нужно задействовать все слои населения в работе. На основные мероприятия „Ругодива“ приходит большое количество зрителей, но, например, молодежь, люди среднего возраста никак не представлены, кроме тех коллективов, которые занимаются у нас. Нам нужно увеличить количество молодежных мероприятий и грамотно распространять информацию о них. Раньше такой целенаправленной работы не велось, сейчас мы только начали двигаться в эту сторону — привлекать молодежь и людей среднего возраста.
О новых форматах работы
— Как ты оцениваешь развитие народной культуры в Нарве? Что можно улучшить в этом направлении?
— Важно понимать, что народная культура всегда отражает специфику города и его жителей. Чтобы народная культура развивалась, важно создать условия для роста талантов, улучшить маркетинг и вовлечь больше людей в культурную жизнь города. Недавно мы провели первый форум любительских театров. На нем встретились представители разных театральных групп: и школьных, и взрослых. Надеюсь, что площадка „Ругодива“ объединит многие из них.
— Удается ли тебе внедрять новые форматы работы, как ты и хотел изначально?
— Да, например, мы запустили проект „Классика в Ругодиве“, который будет ежемесячным. Это камерные концерты. Они тепло встречены публикой. Я увидел, что это интересный формат для молодежи. Два концерта прошли, скоро будет следующий.
Сейчас мы готовим проект „Кино в Ругодиве“, который включает в себя показы классических эстонских фильмов. Это не только развлечение, но и способ познакомить людей с эстонской кинематографической традицией. В марте начнется показ ретроспективы классического эстонского кино Григория Кроманова. Ему исполнилось бы 99 лет 8 марта. Мы так и назвали проект „Кроманов 99“. Мы запустили этот проект в сотрудничестве с Институтом кино. Будет показано три его фильма. Все будут на эстонском языке, но с русскими субтитрами. Я думаю, что потом это будет не только эстонское кино, но и классика мирового кино. Будем показывать фильмы в большом зале.
Регулярность для меня важна, так к нам будут привыкать наши зрители и участники проектов.
Также мы начали проект совместно с Домом эстонского языка. Я рад, что удается наладить контакты с коллегами из смежных областей. У нас прекрасно состоялись две встречи. Мы назвали это „Дом танца“. Это формат, где люди могут не только изучать танцы, но и язык, ведь все мероприятия проводятся на двух языках — эстонском и русском. Это бесплатные мероприятия. На эти встречи приезжают профессиональные музыканты и танцоры. И все желающие приходят, и на протяжении двух часов могут отдаться во власть народному танцу. Это праздник! Играет живая музыка. Такие встречи мы планируем ежемесячно. Регулярность для меня важна, так к нам будут привыкать наши зрители и участники проектов.
Танец — это язык тела, все и так его понимают, но вдобавок к этому еще звучат фразы на эстонском, которые если не понятно, переведены на русский. И если за один вечер ты уносишь одно новое слово по-эстонски, то, с моей точки зрения, это уже плюс. Цель не стоит в том, чтобы людей резко поместить в эстоноязычное языковое пространство. Они и так туда помещаются уже по разным причинам, от нас не зависящим.
— Если бы было меньше организационной рутины, а было бы больше времени на творческие проекты, чем бы ты занялся?
— В долгосрочной перспективе я мечтаю, чтобы в „Ругодиве“ появился свой бэнд. Это пока больше фантазия, но, возможно, если кто-то из местных студий захочет работать с нами, мы сможем создать такую группу. Также я хочу, чтобы спектакли любительских трупп стали регулярной частью нашей программы. Это поможет не только привлечь больше людей, но и даст возможность местным артистам показывать себя на большой сцене. Мы будем продолжать работать в том же духе, чтобы каждый, кто придет в наш дом культуры, мог бы найти что-то интересное для себя.
Двуязычные проекты и эстонская культура
— Ты не раз упомянул про двуязычие. В чем заключается твоя личная позиция по этому вопросу?
— Я всегда был против разделения людей по языковому или любому другому признаку. Когда я веду мероприятие на двух языках, я делаю это не потому, что мне это кто-то сказал так делать, а потому что считаю это нужным. Никакого специального разговора об этом у меня не было, когда меня приглашали на работу. Важно, чтобы все, кто приходит на наше мероприятие, могли понять, что происходит. Если на наших концертах есть даже несколько эстоноговорящих зрителей, и они понимают, о чём идет речь, это уже большое достижение. Это помогает создать атмосферу инклюзивности, когда люди не чувствуют себя исключенными, а наоборот, понимают, что здесь их ждут, независимо от языка.
Все должно быть взаимно и по любви, искусство и творчество тем более. И у всех должен быть выбор.
Я вижу, что с каждым годом в Нарве становится больше людей, говорящих на эстонском языке, и это связано с изменениями в образовании и другими реформами. Например, на первый концерт „Классики в Ругодиве“ пришли эстоноговорящие семьи с детьми. Все должно быть взаимно и по любви, искусство и творчество тем более. И у всех должен быть выбор.
— А если говорить не про язык, а про эстонскую культуру, нужно ли больше знакомить нарвитян с ней, на твой взгляд?
— Я сам из русскоязычной семьи и с эстонской культурой знакомлюсь на протяжении всей своей жизни, обучаясь в эстонском вузе, взаимодействуя с коллегами из эстонского театрального сообщества и так далее. Я изучаю театральных режиссеров, актеров, кино, литературу, живопись. Не изобрету велосипед, если скажу, что вообще неплохо, когда ты живешь в каком-то регионе, иметь представление о том, какие базовые культурные, исторические ценности важны для данного места. Я сейчас не говорю пафосно о стране, о государственных ценностях, а именно о культуре. То есть мне, например, интересно, почему, скажем, Сету и Выру конфликтовали, хотя это соседние уезды. Это же интересно с культурологической точки зрения, хотя я русскоязычный парень из Таллинна.
Я думаю, важно помнить, что культура — это не просто язык, не просто традиции, но и способ взаимодействия. Понимание культурных кодов, исторических контекстов, художественных особенностей — все это помогает глубже понять людей. Но любое погружение в другую культуру должно быть мягким, чтобы выбор оставался за человеком. Если он хочет узнать больше об эстонской культуре, он это сделает.
Усталость и уникальный опыт
— Ты занимаешься педагогической деятельностью в Таллинне. Как удается совмещать две работы?
— Это сложно. В Нарве происходит столько событий за три-четыре дня работы, что после возвращения в Таллинн мне нужно время на „акклиматизацию“. Часто бывает так, что я приезжаю в Нарву и сталкиваюсь с ситуацией, когда все изменилось за пару дней. Это не только касается рабочих моментов, но и других ситуаций в Нарве — в политике, в общественной жизни. И это ощущение, что все меняется, вызывает у меня необходимость адаптироваться к новым условиям снова и снова, переосмысливать все.
— Нет ли у тебя сейчас ощущения разочарованности? Не собираешься ли ты уехать через пару месяцев?
— Ха-ха-ха-ха. Не буду скрывать, при всей моей экстравертности я от такого количества общения сильно устал. Особенно после первых месяцев, потому что я не ожидал столько включенности в общение с людьми. Но я понимаю, что это часть моей работы. Хотя на самом деле, возможно, это вопрос выставления личных границ. Но это точно не причина, по которой я вдруг скажу, что разочаровался и надо уезжать. Нет, я не планирую уезжать, пока не придет время, которое будет справедливым по отношению ко мне и к той работе, которую я делаю.
Не буду скрывать, при всей моей экстравертности я от такого количества общения сильно устал.
Я не буду лукавить и говорить, что все отлично. Я думал, что у меня будет больше времени заниматься творческой деятельностью. Но понимаю, что не решив какие-то вещи концептуально, не решив их на административном уровне, сложно продолжать работу. Поэтому я отношусь к этому с принятием. Поскольку речь идет о людях, а люди творческие в основном эмоциональные, то, конечно, все равно эта часть работы неизбежна.
Спустя пять месяцев, я расцениваю полученный опыт как уникальный. У меня с одним человеком, которого я видел первый раз в своей жизни, завязался философский разговор о Нарве, о регионе, о культуре. Это был взрослый человек. И на какие-то мои замечания, он дал такой комментарий: „Вы в Таллинне всегда смотрели на запад, а мы здесь, в Нарве, всегда исторически смотрели на восток“. Для меня это какие-то вещи прояснило, потому что даже русскоязычный Таллинн довольно сильно отличается от Нарвы. И несмотря на то, что люди везде одинаковые — все хотят жить, любить, быть в радости — вопрос даже не в политических пристрастиях, а именно в концептуальных вещах, которые связаны с менталитетом, темпераментом, культурой.
Когда мы сталкиваемся с чем-то в жизни и не знаем сразу, как подступиться к этому, следует присмотреться.
Когда мы сталкиваемся с чем-то в жизни и не знаем сразу, как подступиться к этому, следует присмотреться. Мое путешествие под названием „Ругодив“ проходит под этим флагом. Под флагом внимания к деталям. И если все-таки все минусы, сложности убрать, то на самом деле, это действительно колоссальный человеческий опыт по взаимодействию с другими людьми, по изучению психологии, человеческих отношений. Не говоря уже о том, что я переживаю много теплых мгновений, когда я вижу на сцене любительские коллективы. Любители — это как будто бы хранители жизни. Потому что у профессионалов — работа, а любители все свободное время отдают репетициям для того, чтобы прикоснуться к прекрасному. И вот в этом смысле, конечно, я могу точно сказать, что „Ругодив“ для меня — это опыт причастности к большому делу.