ЧП и криминал
05.03.2025, 17:53

Рвавшийся на свободу „убийца с битой“ останется за решеткой. Суд посчитал, что он все еще опасен

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Баюк слушает обвинительный приговор в 2011 году.
Баюк слушает обвинительный приговор в 2011 году.
ФОТО: Taavi Arus | Delfi Meedia

Вячеслав Баюк, который битой забил до смерти синоптика Кристу Одакиви, надеялся выйти из тюрьмы, но его ждало разочарование. Суд посчитал, что обстоятельства, положительно характеризующие задержанного, не перевешивают отрицательные.

В ноябре 2009 года общественность шокировало сообщение полиции о том, что возле пруда Шнелли в Таллинне преступник избил двух женщин битой. Одна из жертв, 34-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице через несколько дней. Это была известная синоптик Криста Одакиви. „Мы всегда будем помнить скромную, добрую и отзывчивую коллегу“, — отметили ее коллеги тогда.

Преступника долго не могли поймать. Это вызывало у горожан беспокойство, а средства массовой информации передавали любую информацию, которая имела хоть какое-то отношение к инциденту. Например, весной 2010 года прохожие вызвали полицию, потому что в Тоомпарке разгуливал подозрительный мужчина с метровой деревянной палкой в ​​руках. Полиция заверила тогда, что это не убийца с битой.

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