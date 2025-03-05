Рвавшийся на свободу „убийца с битой“ останется за решеткой. Суд посчитал, что он все еще опасен

В ноябре 2009 года общественность шокировало сообщение полиции о том, что возле пруда Шнелли в Таллинне преступник избил двух женщин битой. Одна из жертв, 34-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице через несколько дней. Это была известная синоптик Криста Одакиви. „Мы всегда будем помнить скромную, добрую и отзывчивую коллегу“, — отметили ее коллеги тогда.