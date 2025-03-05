Вскоре гражданам Эстонии потребуется разрешение на въезд в Великобританию

Граждане Эстонии могут подавать ходатайства о выдаче им такого разрешения с 5 марта. Пошлина за его оформление составляет 10 фунтов стерлингов (около 12 евро), сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

Разрешение выдается на срок до двух лет при условии, что срок действия паспорта не закончится до истечения срока выдачи разрешения. Оно дает право непрерывно находиться на территории Соединенного Королевства на срок до 60 дней.

Разрешение обычно оформляется за 3 дня отдельно на каждого человека, в том числе на маленьких детей. Ходатайство можно подать в специальном приложении в телефоне или через интернет.

В Таллиннском аэропорту у пассажиров начнут проверять наличие ETA с 2 апреля. На первом этапе сохранится возможность оформить разрешение в аэропорту непосредственно перед вылетом. В случае перелета с пересадкой в Великобритании без выхода из транзитной зоны аэропорта ETA не требуется.

В 2024 году Великобританию, с которой у Эстонии действует безвизовый режим, посетили около 65 000 жителей Эстонии. Въезд в Великобританию осуществляется только по паспорту.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить