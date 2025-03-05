ФОТО | Верующие Эстонии передали шесть автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины

Среди автомобилей — большой пассажирский микроавтобус для эвакуации, три грузовых микроавтобуса, один небольшой микроавтобус и один легковой автомобиль для военных капелланов — священнослужителей, которые поддерживают военнослужащих как духовно, так и психологически, независимо от их вероисповедания. По словам отца Романа Киха, вся техника будет использоваться для эвакуации раненых военнослужащих и мирных жителей из зон боевых действий.

На протяжении трех лет происходит сбор финансов для приобретения различного транспорта. Приход активно сотрудничает с финскими и эстонскими волонтерами, а также с прихожанами общины, которые постоянно участвуют в гуманитарной помощи Украине.

„За эти три года полномасштабной войны уже многие знают о нашей деятельности. Совместно с финскими волонтерами мы регулярно приобретаем часть автомобилей, а другие машины нам жертвуют люди. Это, как правило, немного старые, но в хорошем состоянии автомобили, которые передаются для помощи Украине“, — говорит отец Роман и добавляет, что перед отправкой автомобилей проводится техосмотр, ремонт и подготовка к дороге, чтобы они смогли без проблем преодолеть эти полторы тысячи километров. По его словам, после прибытия в Украину машины снова проходят осмотр и ремонт, а некоторые из них необходимо покрасить. Те, которые требуют покраски, приводят в надлежащий вид, и только после этого автомобили полностью готовы и передаются военным или другим адресатам, для которых они предназначены.

„Несмотря на сложную внешнюю политику и события, происходящие вокруг, мы, как украинская община в Эстонии, продолжаем собирать помощь и поддерживать нуждающихся, — говорит священнослужитель. — Конечно, сейчас это дается не так легко, как, например, в 2022 году, когда сборы проходили гораздо быстрее. Однако среди нас остаются люди, которые помогают постоянно, и всегда находятся новые неравнодушные, готовые присоединиться“.

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