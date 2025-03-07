07.03.2025, 07:40
„Страховка остается в силе даже в случае войны“. Как не только не сойти с ума, но и не потерять деньги, взяв кредит в наше безумное время(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
На фоне нестабильной политической обстановки люди все чаще опасаются строить далеко идущие планы - покупать недвижимость, брать кредиты. Что со всем этим будет, если гипотетически начнутся военные действия? RusDelfi выяснил, что будет с нашими кредитами и будут ли положены какие-то страховые выплаты, если события начнут развиваться по наихудшему сценарию.
Нужно ли будет платить кредит, если в Эстонию придет война? Хоть такой сценарий может казаться маловероятным, некоторых молодых людей это действительно останавливает от покупки недвижимости. Действительно ли такая опасность существует?
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