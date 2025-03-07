Экономика
07.03.2025, 07:40

„Страховка остается в силе даже в случае войны“. Как не только не сойти с ума, но и не потерять деньги, взяв кредит в наше безумное время

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Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

На фоне нестабильной политической обстановки люди все чаще опасаются строить далеко идущие планы - покупать недвижимость, брать кредиты. Что со всем этим будет, если гипотетически начнутся военные действия? RusDelfi выяснил, что будет с нашими кредитами и будут ли положены какие-то страховые выплаты, если события начнут развиваться по наихудшему сценарию.

Нужно ли будет платить кредит, если в Эстонию придет война? Хоть такой сценарий может казаться маловероятным, некоторых молодых людей это действительно останавливает от покупки недвижимости. Действительно ли такая опасность существует?

„Мы думаем с партнером о том, чтобы взять квартиру в ипотеку. Но в свете новостей становится тревожно. А что, если начнется война? Что с этим кредитом будет? Поэтому сейчас взвешиваем, что лучше: покупать жилье здесь или откладывать деньги на подушку безопасности, инвестировать?“ - говорит 22-летняя читательница RusDelfi Мария. Она не понимает, насколько безопасно вкладываться в недвижимость. „Не представляю, как это печально, когда ты вложился в дом, который разрушили. Но еще печальнее потом продолжать выплачивать за него ипотеку“. RusDelfi обратился к Swedbank и Союзу страховых обществ Эстонии за разъяснениями.

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