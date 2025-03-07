„Страховка остается в силе даже в случае войны“. Как не только не сойти с ума, но и не потерять деньги, взяв кредит в наше безумное время

Нужно ли будет платить кредит, если в Эстонию придет война? Хоть такой сценарий может казаться маловероятным, некоторых молодых людей это действительно останавливает от покупки недвижимости. Действительно ли такая опасность существует?

„Мы думаем с партнером о том, чтобы взять квартиру в ипотеку. Но в свете новостей становится тревожно. А что, если начнется война? Что с этим кредитом будет? Поэтому сейчас взвешиваем, что лучше: покупать жилье здесь или откладывать деньги на подушку безопасности, инвестировать?“ - говорит 22-летняя читательница RusDelfi Мария. Она не понимает, насколько безопасно вкладываться в недвижимость. „Не представляю, как это печально, когда ты вложился в дом, который разрушили. Но еще печальнее потом продолжать выплачивать за него ипотеку“. RusDelfi обратился к Swedbank и Союзу страховых обществ Эстонии за разъяснениями.