Пенсии из России в Эстонию не поступили: пенсионеры ищут решение

Ольга (имя изменено), гражданка России, живущая в Эстонии несколько десятилетий, узнала об этой проблеме одной из первых. Получаемая ею пенсия из России составляет около 110 евро в месяц — это сумма, которой на жизнь недостаточно. Ольга не паникует: „У меня здесь семья: муж, взрослые дочери. Они не оставят меня в беде. Так что сейчас я справляюсь“

У меня здесь семья: муж, взрослые дочери. Они не оставят меня в беде. Так что сейчас я справляюсь.

Для некоторых пенсионеров ситуация может быть намного сложнее. Согласно официальным данным, в Эстонии проживает 262 российских пенсионера, не имеющих эстонской пенсии. Если им не хватает средств, они могут обратиться за помощью в местные самоуправления и ходатайствовать о прожиточном пособии.

По данным Департамента социального страхования Эстонии, Пенсионный фонд РФ дважды пытался сделать переводы, но они были отклонены. Официальных пояснений по причинам задержки получено не было, также неизвестно, когда платежи могут поступить в Эстонию.

Ольга, как и многие другие пенсионеры, рассматривает альтернативные варианты: „Я и так езжу каждый квартал в Ленинградскую область. Думаю перевести пенсию в Россию, чтобы там ее получать на пенсионную книжку“.

Эксперты советуют пенсионерам следить за официальной информацией, проверять сообщения Департамента социального страхования в интернет-среде самообслуживания и, при необходимости, обращаться за помощью.

В то же время воздухе повисает вопрос: это единичный случай или знак того, что в будущем проблемы будут повторяться? Сейчас на него ответа нет.

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