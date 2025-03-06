06.03.2025, 08:30
Убивший блогера рецидивист сорвал полицейскую операцию по поимке наркоторговца в Маарду
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам начальника наркополиции Райта Пикаро, в подобных операциях по слежке всегда существует риск того, что что-то пойдет не по плану.
Во вторник, 4 марта, в Харьюском уездном суде стало известно, что длинный список обвинений против рецидивиста Марека Мадисоо включает в себя присвоение принадлежащих полиции 750 евро, которые были ему доверены с целью инсценировки преступления.
Уже подписаны?