ЧП и криминал
06.03.2025, 08:30

Убивший блогера рецидивист сорвал полицейскую операцию по поимке наркоторговца в Маарду

 
Марек Мадисоо взял у полиции деньги, но на встречу с торговцем амфетамином не явился.
Марек Мадисоо взял у полиции деньги, но на встречу с торговцем амфетамином не явился.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По словам начальника наркополиции Райта Пикаро, в подобных операциях по слежке всегда существует риск того, что что-то пойдет не по плану.

Во вторник, 4 марта, в Харьюском уездном суде стало известно, что длинный список обвинений против рецидивиста Марека Мадисоо включает в себя присвоение принадлежащих полиции 750 евро, которые были ему доверены с целью инсценировки преступления.

Следует отметить, что подобная операция может иметь место только с разрешения суда. Так было и в случае с Мадисоо.

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