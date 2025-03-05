Меняется организация работы отдела социального обеспечения управы Ласнамяэ

„В связи с изменением порядка предоставления в пользование городского жилья в Таллинне количество наших клиентов резко возросло, и мы видим, что люди могут часами стоять в очереди на прием. Ценя время наших клиентов и желая предлагать им качественные услуги, мы переходим на систему предварительной записи. Это поможет обеспечить более оперативное обслуживание и сократить время ожидания, что позволит специалистам предоставлять более качественные консультации и поддержку“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Изменение организации работы связано с вступившими в силу с 1 мая 2024 изменениями в порядке предоставления в пользование городского жилья в Таллинне. Согласно этим изменениям, для продления договора аренды нынешним арендаторам социального жилья требуется пройти новую оценку потребности в помощи. Рассмотрение ходатайств и оценка потребности в помощи значительно увеличили нагрузку занимающихся жилыми площадями специалистов по социальной работе районной управы. В связи с этим прием этих специалистов теперь осуществляется исключительно по предварительной записи.

Зарегистрироваться на прием можно либо по телефону, позвонив по номеру в соответствии с первой буквой написанной латиницей своей фамилии: 645 7795 (A–L) или 645 7754 (M–Y); либо написав по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee.

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