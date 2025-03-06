Eurostat: уровень натурализации в странах Балтии был самым низким в ЕС(6)
Более половины всех новых паспортов были выданы в трех странах: Испании (22,9%), Италии (20,3%) и Германии (19%), пишет латвийский портал Delfi.
Чаще всего гражданами ЕС становились выходцы из Сирии (107,5 тысяч) и Марокко (106,5 тысяч). В первую десятку также вошли Албания, Румыния, Венесуэла, Бразилия, Украина, Индия, Турция и Аргентина.
Около 87% новых граждан стран Евросоюза ранее были гражданами государств, не входящих в ЕС.
Eurostat также подсчитал уровень натурализации — соотношение числа иностранцев, получивших гражданство, к общему числу иностранцев, проживавших в той или иной стране ЕС на начало того же года.
Активнее всего паспорта выдавали в Швеции (7,9 на 100 иностранцев), Румынии (5,9) и Италии (4,1). Самые низкие показатели натурализации — у стран Балтии. В Литве он составил 0,1 на 100, в Латвии — 0,4, в Эстонии — 0,5.
Исследование: более 60% респондентов называют себя не просто „русскими“, а „русскоязычными эстонцами“ или „эстонскими русскими“
По поручению Министерства культуры и Фонда интеграции Институт балтийских исследований провел исследование мнений жителей с неопределенным гражданством относительно получения эстонского гражданства. В опросе приняли участие 1991 человек, а также 28 жителей выразили мнение в фокус-группах. Исследование, начавшееся весной 2024 года, завершилось сбором данных с октября по декабрь.
Результаты показали, что жители с неопределенным гражданством имеют крепкую связь с Эстонией. Более 80% чувствуют привязанность к месту жительства, 90% — к стране в целом, а 70% не оформляют гражданство других стран, считая Эстонию своей родиной. 65% готовы ходатайствовать о получении эстонского гражданства, и 79% выбрали бы его при свободном выборе.
Главные причины интереса к гражданству — уверенность в правах на проживание (52%), усиление чувства принадлежности (38%) и снижение риска дискриминации (34%). 60% опрошенных идентифицируют себя как „русскоязычные эстонцы“ или „эстонские русские“.
Основной барьер на пути к гражданству — знание эстонского языка на уровне B1 (53%). Также мешают финансовые трудности (17%), нехватка времени (16%) и возраст (13%).
Кристьян Калдур отметил, что для успешной интеграции необходима практическая поддержка, а Эда Силберг подчеркнула, что получение гражданства — важный шаг в процессе интеграции. Дмитрий Московцев добавил, что важно развивать поддержку для будущих граждан Эстонии.