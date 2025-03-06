Eurostat: уровень натурализации в странах Балтии был самым низким в ЕС

Более половины всех новых паспортов были выданы в трех странах: Испании (22,9%), Италии (20,3%) и Германии (19%), пишет латвийский портал Delfi.

Чаще всего гражданами ЕС становились выходцы из Сирии (107,5 тысяч) и Марокко (106,5 тысяч). В первую десятку также вошли Албания, Румыния, Венесуэла, Бразилия, Украина, Индия, Турция и Аргентина.

Около 87% новых граждан стран Евросоюза ранее были гражданами государств, не входящих в ЕС.

Eurostat также подсчитал уровень натурализации — соотношение числа иностранцев, получивших гражданство, к общему числу иностранцев, проживавших в той или иной стране ЕС на начало того же года.

Активнее всего паспорта выдавали в Швеции (7,9 на 100 иностранцев), Румынии (5,9) и Италии (4,1). Самые низкие показатели натурализации — у стран Балтии. В Литве он составил 0,1 на 100, в Латвии — 0,4, в Эстонии — 0,5.

По поручению Министерства культуры и Фонда интеграции Институт балтийских исследований провел исследование мнений жителей с неопределенным гражданством относительно получения эстонского гражданства. В опросе приняли участие 1991 человек, а также 28 жителей выразили мнение в фокус-группах. Исследование, начавшееся весной 2024 года, завершилось сбором данных с октября по декабрь.

Результаты показали, что жители с неопределенным гражданством имеют крепкую связь с Эстонией. Более 80% чувствуют привязанность к месту жительства, 90% — к стране в целом, а 70% не оформляют гражданство других стран, считая Эстонию своей родиной. 65% готовы ходатайствовать о получении эстонского гражданства, и 79% выбрали бы его при свободном выборе.

Главные причины интереса к гражданству — уверенность в правах на проживание (52%), усиление чувства принадлежности (38%) и снижение риска дискриминации (34%). 60% опрошенных идентифицируют себя как „русскоязычные эстонцы“ или „эстонские русские“.