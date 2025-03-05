ЧП и криминал
05.03.2025, 13:55

Пьяный мужчина угрожал детям пневматическим оружием

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Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера в Пярну пьяный мужчина угрожал двум несовершеннолетним пневматическим оружием.

В полицию поступило сообщение о том, что во вторник, 4 марта, на улице Оя в городе Пярну находящийся в состоянии опьянения 38-летний мужчина угрожал двум несовершеннолетним детям, при этом в руках у него был предмет, похожий на оружие. Полиция отреагировала на вызов и задержала мужчину.

Оружие, которым мужчина угрожал детям, оказалось пневматическим.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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