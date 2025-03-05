05.03.2025, 13:55
Пьяный мужчина угрожал детям пневматическим оружием(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Пярну пьяный мужчина угрожал двум несовершеннолетним пневматическим оружием.
В полицию поступило сообщение о том, что во вторник, 4 марта, на улице Оя в городе Пярну находящийся в состоянии опьянения 38-летний мужчина угрожал двум несовершеннолетним детям, при этом в руках у него был предмет, похожий на оружие. Полиция отреагировала на вызов и задержала мужчину.
Оружие, которым мужчина угрожал детям, оказалось пневматическим.
Обстоятельства инцидента выясняются.