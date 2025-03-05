Пьяный мужчина угрожал детям пневматическим оружием

В полицию поступило сообщение о том, что во вторник, 4 марта, на улице Оя в городе Пярну находящийся в состоянии опьянения 38-летний мужчина угрожал двум несовершеннолетним детям, при этом в руках у него был предмет, похожий на оружие. Полиция отреагировала на вызов и задержала мужчину.