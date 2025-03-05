Правда ли, что на стене храма в Индии обнаружили древний барельеф с велосипедистом?

О поразительной находке рассказывают пользователи соцсетей („ВКонтакте“, „Одноклассники“, Facebook, Instagram, TikTok) и блог-платформ („Пикабу“, „Дзен“). В некоторых публикациях уточняется, что речь идёт о храме Панчаварнасвами, в других лишь указано, что барельеф обнаружили в Индии. Текст постов практически идентичен по содержанию, хоть и различается формулировками. При этом в качестве иллюстраций приводятся фотографии двух совершенно разных барельефов.

Первое приспособление, похожее на современный велосипед, в 1817 году разработал немецкий изобретатель Карл фон Дрез. Оно было куда более примитивно, чем нынешние модели, не имело рулевого механизма и педалей, а чтобы привести его в движение, человеку нужно было отталкиваться ногами от земли. За последующие полвека изобретатели из разных стран создавали и совершенствовали похожие конструкции, пока к 1860-м годам велосипед не приобрёл облик, схожий с современным. Впрочем, если верить вирусным постам с фотографиями барельефов, велосипеды, какими мы их знаем, были известны человечеству за много столетий до изобретения Дреза.

Воспользовавшись обратным поиском по изображению в Google Images, „Проверено“ обнаружило первое из двух вирусных фото в базе изображений Wikimedia Commons. В описании к нему указано, что снимок сделан вовсе не в Индии, а в храме Мадуве Каранг на острове Бали в Индонезии. Фотографии барельефа встречаются на страницах, посвящённых этому храму, на многих туристических сайтах.

Хотя Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира, бо́льшая часть населения Бали исповедует индуизм, так что храмы этого острова несложно перепутать с индийскими. Однако в вирусных публикациях возраст сооружения значительно преувеличен — оно было возведено в конце XIX века, когда Индонезия была нидерландской колонией. Велосипеды к тому времени уже существовали и были достаточно распространены, так что в этом смысле ничего сенсационного в подобном барельефе нет.