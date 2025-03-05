Правда ли, что на стене храма в Индии обнаружили древний барельеф с велосипедистом?
В Сети уже не первый год распространяется новость: в индийском храме нашли скульптурное изображение человека на велосипеде, и это якобы подтверждает, что такой вид транспорта существует уже тысячи лет. Мы решили проверить достоверность подобных сообщений.
О поразительной находке рассказывают пользователи соцсетей („ВКонтакте“, „Одноклассники“, Facebook, Instagram, TikTok) и блог-платформ („Пикабу“, „Дзен“). В некоторых публикациях уточняется, что речь идёт о храме Панчаварнасвами, в других лишь указано, что барельеф обнаружили в Индии. Текст постов практически идентичен по содержанию, хоть и различается формулировками. При этом в качестве иллюстраций приводятся фотографии двух совершенно разных барельефов.
Первое приспособление, похожее на современный велосипед, в 1817 году разработал немецкий изобретатель Карл фон Дрез. Оно было куда более примитивно, чем нынешние модели, не имело рулевого механизма и педалей, а чтобы привести его в движение, человеку нужно было отталкиваться ногами от земли. За последующие полвека изобретатели из разных стран создавали и совершенствовали похожие конструкции, пока к 1860-м годам велосипед не приобрёл облик, схожий с современным. Впрочем, если верить вирусным постам с фотографиями барельефов, велосипеды, какими мы их знаем, были известны человечеству за много столетий до изобретения Дреза.
Воспользовавшись обратным поиском по изображению в Google Images, „Проверено“ обнаружило первое из двух вирусных фото в базе изображений Wikimedia Commons. В описании к нему указано, что снимок сделан вовсе не в Индии, а в храме Мадуве Каранг на острове Бали в Индонезии. Фотографии барельефа встречаются на страницах, посвящённых этому храму, на многих туристических сайтах.
Хотя Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира, бо́льшая часть населения Бали исповедует индуизм, так что храмы этого острова несложно перепутать с индийскими. Однако в вирусных публикациях возраст сооружения значительно преувеличен — оно было возведено в конце XIX века, когда Индонезия была нидерландской колонией. Велосипеды к тому времени уже существовали и были достаточно распространены, так что в этом смысле ничего сенсационного в подобном барельефе нет.
По одной из версий, изображённый на стене храма велосипедист — это нидерландский художник Вейнанд Ньивенкамп. Он впервые посетил Бали в 1898 году, а в течение следующих 40 лет приезжал ещё пять раз, проведя на острове в общей сложности несколько лет. Исследователи полагают, что барельеф был создан в 1904 году, так что его прототипом и впрямь мог быть Ньивенкамп.
Что касается второго изображения, встречающегося в вирусных постах о предполагаемых технологических достижениях древних индийцев, то на нём действительно запечатлён барельеф индийского храма Панчаварнасвами. В отличие от Мадуве Каранг, его история и правда насчитывает более тысячи лет — впрочем, точный год его постройки неизвестен.
На загадочный велосипед на стене храма посетители обращали внимание и раньше. Так, индийский врач-офтальмолог по фамилии Калайкован ещё в 1980 году заметил необычный барельеф и так заинтересовался им, что провёл собственное исследование. Историк-любитель пришёл к выводу, что изображение было добавлено на стену в ходе реконструкции в 1920-х годах. Его выводы подтверждают и профессиональные учёные. По их мнению, ничего удивительного в подобном барельефе нет, так как декоративные элементы храмов менялись с течением времени, а конкретно этот, скорее всего, относится к периоду, когда Индия была британской колонией (1858–1947). К слову, Калайкована так увлекло исследование загадочного барельефа, что в последующие несколько десятилетий он занялся изучением истории и других храмов этого региона Индии, собрав группу единомышленников.
Вирусным публикациям о том, что велосипед был известен жителям Индии ещё много веков назад, верят не только рядовые интернет-пользователи. 3 июня 2020 года, во Всемирный день велосипеда, индийский министр культуры Прахлад Сингх Патель поделился снимком барельефа в Twitter (ныне — X), усомнившись, что это транспортное средство было изобретено европейцами всего 200 лет назад. Позже политик удалил свой пост.
Таким образом, ни одно из двух вирусных изображений не доказывает, что велосипед был изобретён в Индии около 2000 лет назад. Барельеф на одном из снимков расположен на стене храма в Индонезии, который был построен в конце XIX века, уже после изобретения велосипеда. Второе фото действительно было сделано в индийском храме, возведённом более 1000 лет назад. Но исследователи сходятся во мнении, что этот элемент декора был добавлен значительно позже — скорее всего, в ходе реконструкции храма в начале XX века.
Итог: Неправда