05.03.2025, 15:19
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Битва лидеров в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: „Калев/Крамо“ обыграл в гостях латвийский топ-клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 5 марта, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet таллиннский „Калев/Крамо“ одержал выездную победу над рижским ВЭФ со счетом 96:85.
„Калев/Крамо“ начал матч с яркого рывка 5:0 и уверенно удерживал лидерство на протяжении всей игры. К первому перерыву команда из Таллинна имела преимущество в 7 очков (24:17), а ко второй четверти отрыв увеличился до 15 очков (44:29). На большом перерыве „Калев/Крамо“ вёл 48:36, а в конце третьей четверти счёт был 71:61.
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