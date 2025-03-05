ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Битва лидеров в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: „Калев/Крамо“ обыграл в гостях латвийский топ-клуб

„Калев/Крамо“ начал матч с яркого рывка 5:0 и уверенно удерживал лидерство на протяжении всей игры. К первому перерыву команда из Таллинна имела преимущество в 7 очков (24:17), а ко второй четверти отрыв увеличился до 15 очков (44:29). На большом перерыве „Калев/Крамо“ вёл 48:36, а в конце третьей четверти счёт был 71:61.