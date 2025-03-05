СЕГОДНЯ на DELFI TV | Битва лидеров в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: „Калев/Крамо“ сыграет с латвийским топ-клубом

В Эстоно-латвийской баскетбольной лиге лидирует рижский ВЭФ с 21 победой и двумя поражениями. „Калев/Крамо“ находится на втором месте с 20 победами и четырьмя поражениями. Если сегодня ВЭФ одержит победу, он досрочно обеспечит себе титул победителя регулярного чемпионата. Следующими в таблице идут „Ригас Зелли“, имеющие 20 побед и 6 поражений.