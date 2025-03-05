05.03.2025, 15:19
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Битва лидеров в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: „Калев/Крамо“ сыграет с латвийским топ-клубом
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против рижского ВЭФа. Игра начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра всем подписчикам Delfi.
В Эстоно-латвийской баскетбольной лиге лидирует рижский ВЭФ с 21 победой и двумя поражениями. „Калев/Крамо“ находится на втором месте с 20 победами и четырьмя поражениями. Если сегодня ВЭФ одержит победу, он досрочно обеспечит себе титул победителя регулярного чемпионата. Следующими в таблице идут „Ригас Зелли“, имеющие 20 побед и 6 поражений.
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