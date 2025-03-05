Баскетбол
05.03.2025, 14:22

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“ в погоне за плей-офф едва не упустил победу над „Огре“

 
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В среду, 5 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ обыграл в домашнем матче латвийскую команду „Огре“ со счетом 72:70.

Таллиннцы уверенно начали матч, выдав мощный старт и уже к пятой минуте вели 17:3. Однако после счета 19:5 хозяева столкнулись с трудностями и в оставшиеся три с половиной минуты первой четверти не смогли набрать ни одного очка. Тем не менее, они сохранили лидерство – 19:13.

Во второй четверти „ТалТех“ вновь увеличил преимущество, достигнув отметки +14 (39:25), но к перерыву гости сумели сократить разрыв до 41:33. В третьей четверти хозяева продолжили диктовать условия, вновь создав комфортный задел – 61:47.

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