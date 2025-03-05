Баскетбол
05.03.2025, 14:22

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: лишится ли „ТалТех“ надежд на место в плей-офф, играя против латышей?

 
Начало в 18:30
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
Tartu Ülikool Maks & Moorits vs TalTech/ALEXELA 11.01.25
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ проведет домашний матч против латвийской команды „Огре“. Игра начнется в 18:30 и будет доступна для просмотра всем подписчикам Delfi.

У „ТалТеха“ сложная ситуация в объединённой Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: за четыре тура до завершения регулярного чемпионата команда занимает 11-е место в таблице с 10 победами и 14 поражениями. В плей-офф проходят только восемь лучших команд, и „ТалТеху“ необходимо выиграть как минимум три из оставшихся четырёх матчей, а может быть, и все четыре, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. В данный момент его опережают „Вентспилс“ и „Авис Утилитас“ (Рапла), а также „Лиепая“ и „Садам“ (Пярну).

„Огре“ же уже обеспечил себе место в четвертьфинале, занимая 6-е место с 15 победами и 10 поражениями. Команда из Латвии всего на одну победу отстаёт от „Тартуского университета“, который находится на 4-й позиции.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии