СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: лишится ли „ТалТех“ надежд на место в плей-офф, играя против латышей?

У „ТалТеха“ сложная ситуация в объединённой Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: за четыре тура до завершения регулярного чемпионата команда занимает 11-е место в таблице с 10 победами и 14 поражениями. В плей-офф проходят только восемь лучших команд, и „ТалТеху“ необходимо выиграть как минимум три из оставшихся четырёх матчей, а может быть, и все четыре, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. В данный момент его опережают „Вентспилс“ и „Авис Утилитас“ (Рапла), а также „Лиепая“ и „Садам“ (Пярну).