05.03.2025, 14:22
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: лишится ли „ТалТех“ надежд на место в плей-офф, играя против латышей?
Начало в 18:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ проведет домашний матч против латвийской команды „Огре“. Игра начнется в 18:30 и будет доступна для просмотра всем подписчикам Delfi.
У „ТалТеха“ сложная ситуация в объединённой Эстоно-латвийской баскетбольной лиге: за четыре тура до завершения регулярного чемпионата команда занимает 11-е место в таблице с 10 победами и 14 поражениями. В плей-офф проходят только восемь лучших команд, и „ТалТеху“ необходимо выиграть как минимум три из оставшихся четырёх матчей, а может быть, и все четыре, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. В данный момент его опережают „Вентспилс“ и „Авис Утилитас“ (Рапла), а также „Лиепая“ и „Садам“ (Пярну).
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