05.03.2025, 14:22
Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, борющийся за зону плей-офф, едва не упустил победу над латышами
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 5 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный „ТалТех“ обыграл в домашнем матче латвийскую команду „Огре“ со счетом 72:70.
Таллиннцы уверенно начали матч, выдав мощный старт и уже к пятой минуте вели 17:3. Однако после счета 19:5 хозяева столкнулись с трудностями и в оставшиеся три с половиной минуты первой четверти не смогли набрать ни одного очка. Тем не менее, они сохранили лидерство – 19:13.
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