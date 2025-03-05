Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, борющийся за зону плей-офф, едва не упустил победу над латышами

Таллиннцы уверенно начали матч, выдав мощный старт и уже к пятой минуте вели 17:3. Однако после счета 19:5 хозяева столкнулись с трудностями и в оставшиеся три с половиной минуты первой четверти не смогли набрать ни одного очка. Тем не менее, они сохранили лидерство – 19:13.