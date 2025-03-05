МНЕНИЕ | Сайковский о ситуации вокруг ЭПЦ МП: наши политики не ведают, что творят

Никогда не понимал повышенного внимания нынешнего главы МВД к церковным делам. На последних парламентских выборах он даже получил сигнал, что его деятельность не находит поддержки у избирателей. Четвертое место среди соцдемов для лидера партии считается провалом. Но он продолжает упрямо идти к одному ему ведомой цели.

Советник МВД по делам религиозных организаций Ринго Рингвеэ 17 февраля высказал мнение в связи с инициированными его министерством изменениями к закону о церквях и приходах. Обратим внимание на специфическую ситуацию, которая прослеживается в самой постановке вопроса: советник МВД по делам религии Ринго Рингвеэ высказывается о проекте изменений Закона и старается найти аргументы в Конституции Эстонской республике для обоснования изменений. Однако Рингвеэ игнорирует обстоятельство, что разделение властей — тоже конституционный принцип. МВД и законодательный орган, парламент — разные ветви власти. Может, МВД было бы логичнее заниматься более актуальными проблемами нашей внутренней политики? Причины, по которой Лаури Ляэнеметс энергично занимается делами местных православных, относящихся в Московскому патриархату, мне до сих пор неясны.