Министр климата Йоко Алендер: у Эстонии важная роль в стратегической автономии Европы

„Эстония играет важную роль в глобальных цепочках поставок полезных ископаемых. С учетом агрессии России и доминирующей позиции Китая в цепочках поставок критически важных полезных ископаемых – от добычи до извлечения редкоземельных металлов и производства продукции из них – крайне важно, чтобы Эстония сотрудничала с единомышленниками“, – сказала министр климата Йоко Алендер. „ В Эстонии находится единственный завод в Европе по переработке редкоземельных металлов, и мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто хочет развивать чистую экономику и следовать мировому порядку, основанному на правилах“.

Эстонская делегация посетила строящуюся атомную электростанцию и центр подготовки в Дарлингтоне, чтобы ознакомиться с решениями в сфере новой генерации энергетики. Компания OPG строит в Дарлингтоне первый в своем роде малый модульный реактор GE Hitachi BWRX-300, который рассматривается как потенциально подходящий для Эстонии. Fermi Energia AS уже подала заявку на проведение специального государственного планирования для строительства такого реактора и выбора наиболее подходящего места. „Посещение центра подготовки дает возможность лучше понять развитие ядерной энергетики и ее применение, что позволяет нам глубже разобраться в этой технологии“, – отметила министр.

Министр выступила с речью на открытии эстонского семинара, где были представлены полезные ископаемые Эстонии и инновационные решения для развития отрасли. Кроме того, вчера Алендер представляла Европейский Союз на панели ЕС. „Позиция Эстонии на международной арене ясна – нам необходимо срочно определить потребности и обеспечить доступ к необходимым материалам для поддержки плана по направлению 800 миллиардов евро в оборонную промышленность, что является приоритетом для ЕС“, – сказала министр климата.