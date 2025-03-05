Спикер Рийгикогу во Франции: Европа должна прилагать больше усилий для поддержки Украины

„Европа должна приложить максимальные усилия, чтобы заполнить оставленные США пустоты при оказании поддержки Украине и укреплении собственной обороноспособности“, – подчеркнул Хуссар. „Европа может и должна делать больше. Европа должна понять, что она не только представляет собой единый рынок, но она также является военной силой и должна начать действовать соответствующим образом“, – сказал Хуссар на встрече с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

„Наша общая цель – обеспечить сильную позицию Украины на переговорах, которые должны принести народу Украины справедливый и устойчивый мир. При этом мы должны оказывать максимальное давление на Россию, что означает военную помощь Украине, санкции против России и срочные меры по использованию замороженных российских активов“, – сказал Хуссар.

В ходе обсуждений стороны также рассмотрели укрепление европейской обороноспособности. На встрече с представителями парламента Франции прозвучало мнение, что Европа должна вносить значительно больший вклад в оборону. Участники встречи выразили надежду, что в четверг на заседании Европейского совета в этом отношении будут приняты важные решения. „Эстония несомненно выполняет свою часть обязательств – наши расходы на оборону на сегодняшний день составляют 3,4 % ВВП и мы движемся в направлении пяти процентов“, – отметил Хуссар.

Спикер Рийгикогу отметил, что Франция является для Эстонии важным партнером и союзником, и выразил признательность за участие страны в коллективной обороне, в особенности – в составе боевой группы НАТО в Тапа.