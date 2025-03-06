ФОТО | Столичный детский сад обрел современное и экологичное здание
Вчера в Нымме открылось новое здание детского сада „Мяннимудила“ (ул. Саха, 19). Это первый в Таллинне детский сад, построенный с использованием деревянных конструкций на основе CLT-панелей. В новом здании разместятся восемь групп, благодаря чему в Нымме удалось создать четыре дополнительные группы. В общей сложности здесь будут учиться и играть 176 детей в современных и комфортных условиях.
Вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму подчеркнул, что доступность и качество мест в детских садах остаются для Таллинна важным приоритетом. Именно поэтому город не только активно реновирует существующие детские сады, но и строит новые. „Новое здание детского сада – прекрасный пример того, как современная и экологичная архитектура может создать такую среду, в которой детям будет комфортно играть и учиться. Применение деревянных конструкций в строительстве – это не только вопрос принципов устойчивого развития, но и поддержка местного строительного сектора и вклад в создание более экологичного городского пространства“, – отметил Яаму.
Предшественник „Мяннимудила“, Таллиннский детский сад-ясли №80 открылся в Нымме в 1962 году. Здание на 4 группы было построено по типовому проекту тех лет и рассчитано на 95 детей. В 2013 году к зданию добавили модульные элементы, после чего в 2014–2015 годах детский сад работал уже с шестью группами. Однако позже модули демонтировали, и сад снова вернулся к работе в формате четырех групп. Такое решение больше не соответствовало потребностям быстро развивающегося района. Кроме того, здание, как и многие детские сады, построенные в 1960-х годах, физически устарело и не отвечало современным требованиям. Поэтому было принято решение построить для „Мяннимудила“ совершенно новое здание.
По словам вице-мэра по вопросам образования Алексея Яшина, открытие нового здания сада „Мяннимудила“ - важный этап в обновлении сети столичных детских садов. В то же время это служит напоминанием того, что в городе по-прежнему есть много детских садов, которые ждут капитального ремонта и современного обновления. „Очень радует, что теперь дети и коллектив детского сада „Мяннимудила“ смогут учиться и расти в современном, соответствующем международным стандартам образовательном пространстве. Близкая к природе архитектура и продуманные решения поддерживают детское любопытство и радость от игры“, – отметил Яшин. „В то же время мы не можем закрывать глаза на тот факт, что многие столичные детские сады по-прежнему нуждаются в серьезном обновлении. Это вопрос, по которому городская управа должна в ближайшие месяцы выработать четкий план“, – добавил он.
Новое двухэтажное здание спроектировано так, чтобы гармонично вписываться в окружающую городскую среду. Участок поделен на игровую зону, зону обслуживания и парковку. Огороженная игровая площадка с павильоном для занятий на свежем воздухе расположена в северо-западной части участка, а в восточном углу находится отдельная территория для ясельных групп, огороженная низким забором.
„Двор детского сада на улице Саха останется уютным зеленым пространством, где дети смогут бегать и играть под кронами сосен. Дерево в качестве основного строительного материала отлично вписывается в природную среду Нымме и создает в помещении теплую, по-домашнему уютную атмосферу. Интерьер нового здания продуман так, чтобы быть не только функциональным, но и поддерживать развитие как детей, так и педагогов. Все усилия, которые коллектив, дети и родители вложили в процесс проектирования, строительства и переезда, теперь полностью оправдаются“, – сказал старейшина Нымме Кармо Кури.
В новом детском саду светло и просторно. В каждую групповую комнату можно попасть прямо с улицы, а все входы защищены навесами, так что играть и учиться на свежем воздухе можно даже в дождливую погоду. Планы помещений продуманы до мелочей: длинный коридор делит здание на удобные зоны – групповые, игровые, учебные, а также вспомогательные и технические помещения. Просторное фойе у главного входа связывает все эти пространства воедино, откуда легко попасть в группы, залы или кабинеты.
Новое здание детского сада „Мяннимудила“ построено из современных CLT-панелей, которые представляют собой деревянные конструкции нового поколения. Все несущие стены, как снаружи, так и внутри, выполнены из многослойных деревянных панелей. Такое решение делает здание прочным, устойчивым, теплым и хорошо защищенным от шума. Немаловажно и то, что благодаря CLT-панелям удалось заметно сократить время строительства. Панели безопасны для здоровья и экологичны, они помогают связывать углекислый газ.
Проект здания детского сада „Мяннимудила“ создал эстонский филиал One Architects Oy. Здание построено компанией Astlanda Ehitus OÜ, надзор собственника провело предприятие Ehitusagentuur OÜ. Общая сумма инвестиций составила приблизительно 6,8 миллиона евро без учета налога с оборота.