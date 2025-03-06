ФОТО | Столичный детский сад обрел современное и экологичное здание

Вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму подчеркнул, что доступность и качество мест в детских садах остаются для Таллинна важным приоритетом. Именно поэтому город не только активно реновирует существующие детские сады, но и строит новые. „Новое здание детского сада – прекрасный пример того, как современная и экологичная архитектура может создать такую среду, в которой детям будет комфортно играть и учиться. Применение деревянных конструкций в строительстве – это не только вопрос принципов устойчивого развития, но и поддержка местного строительного сектора и вклад в создание более экологичного городского пространства“, – отметил Яаму.

Предшественник „Мяннимудила“, Таллиннский детский сад-ясли №80 открылся в Нымме в 1962 году. Здание на 4 группы было построено по типовому проекту тех лет и рассчитано на 95 детей. В 2013 году к зданию добавили модульные элементы, после чего в 2014–2015 годах детский сад работал уже с шестью группами. Однако позже модули демонтировали, и сад снова вернулся к работе в формате четырех групп. Такое решение больше не соответствовало потребностям быстро развивающегося района. Кроме того, здание, как и многие детские сады, построенные в 1960-х годах, физически устарело и не отвечало современным требованиям. Поэтому было принято решение построить для „Мяннимудила“ совершенно новое здание.