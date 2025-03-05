Шведские владельцы продали сеть супермаркетов Rimi в странах Балтии

Соглашение распространяется на 314 магазинов в трех странах Балтии, платформу электронной коммерции, склады и центры логистики. Сумма сделки пока не разглашается, пишет латвийский Delfi.

„Мы очень гордимся соглашением с ICA о приобретении Rimi в трех странах Балтии. Rimi является вторым по величине игроком на рынке розничной торговли продуктами питания в Балтии. Его позиции поддерживают более чем 11 000 квалифицированных сотрудников“, — заявил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг и продолжает:

„Rimi - культовая (в оригинале iconic - Ред.) компания в Балтии с прекрасными магазинами и лояльными покупателями. (..) У нас одинаковые стремления к финансовому росту, ориентация на устойчивое развитие, удовлетворенность клиентов и инновации“, — заявил Хаг. По его словам, нынешний генеральный директор Rimi Baltic Гедрюс Бандзевичюс войдет в число топ-менеджеров. Salling Group.

Соглашение еще должны одобрить регулирующие органы.

Saling Group - крупнейший датский ритейлер, владеющий такими сетями, как føtex, Bilka и Netto, универмагами Salling, сетью магазинов игрушек BR и примерно 1 000 магазинов Netto в Германии и Польше. После приобретения Rimi сеть Saling Group расширится до 2100 магазинов в шести странах. В компании будет работать около 68 000 человек.

С 2007 года Rimi полностью принадлежал крупнейшей шведской группе розничной торговли продуктами питания ICA Gruppen AB.

„Мы сосредоточим свой бизнес на шведском рынке. Я рада, что Rimi Baltic сможет продолжить свой путь с новым владельцем, который стремится к международному росту. Эта сделка принесет пользу ICA Gruppen, а также Rimi Baltic, ее клиентам и сотрудникам“, — заявила Нина Йонссон, генеральный директор ICA Gruppen.

Salling Group на 100% принадлежит фонду Salling Foundations. Часть прибыли компании направляется на общественные нужды. С 2012 года фонды Salling пожертвовали более 2 миллиардов датских крон на образование, культуру, спорт, социальную работу и другие благие цели.

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