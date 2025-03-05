Во Франции заявили об „опасном сближении“ российского истребителя с французским беспилотником над Средиземным морем

„Три последовательных пролета в непосредственной близости от беспилотника, которые могли привести к потере контроля над дроном, свидетельствуют о намерении ограничить свободу передвижения в общих воздушных пространствах“, — написал Лекорню.

Эти действия Лекорню назвал „преднамеренными, непрофессиональными и агрессивными“ и заявил, что они неприемлемы.

Западные страны периодически делают заявления об опасном сближении российских истребителей с разведывательными дронами или другими самолетами в международном воздушном пространстве. Например, в сентябре 2024 года командование США сообщило, что российский истребитель Су-35 пролетел в непосредственной близости от американских F-16 у берегов.

23 сентября самолёты NORAD выполняли „безопасный и дисциплинированный перехват“ российских военных самолётов в зоне идентификации ПВО Аляски (ADIZ), находящейся за пределами суверенного воздушного пространства США. Опубликованные NORAD кадры зафиксировали опасное сближение российского Су-35 с американскими F-16.

Инцидент произошёл вскоре после переброски 130 американских солдат с мобильными ракетными установками на остров Шемья, на фоне роста военной активности России. В тот же период восемь российских самолётов и четыре корабля ВМФ РФ, включая две подлодки, проводили учения с Китаем у берегов Аляски.

NORAD отмечает, что число полётов российских самолётов в зоне ADIZ возросло: с 7-8 случаев в год ранее до 26 в прошлом году и 25 в этом. Сенатор Дэн Салливан назвал инцидент 23 сентября доказательством необходимости усиления военного присутствия США в Арктике.

Минобороны России 24 сентября заявило, что два Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря, сопровождаемые Су-35С и Су-30СМ, в полном соответствии с международными нормами.

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