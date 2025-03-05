Мнение
05.03.2025, 12:10

МНЕНИЕ | Дружба с Путиным дороже ценностей: временная приостановка поставок оружия США Украине рискует стать постоянной?

 
Сергей Ковальченко
журналист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Ebrahim Noroozi | Scanpix

Дональд Трамп демонстрирует своим союзникам, что единственный его интерес как президента США — это торговать с прибылью, практически с кем угодно, даже с Владимиром Путиным, пишет Сергей Ковальченко.

Торговля с диктатором дороже ценностей. Как Дональд Трамп избавляется от обязательств перед Украиной и демонстрирует новые приоритеты в политике США

США приостановили оказание военной помощи Украине. Представитель Белого дома 4 марта сообщил о том, что это касается не только будущих поставок оружия, боеприпасов и бронетехники, но и даже имущества, которое уже находятся на транзитных складах в Европе. Таким образом администрация США пытается оказать давление на Киев и заставить украинские власти вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией.

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