05.03.2025, 12:10
МНЕНИЕ | Дружба с Путиным дороже ценностей: временная приостановка поставок оружия США Украине рискует стать постоянной?
ФОТО: | Scanpix
Дональд Трамп демонстрирует своим союзникам, что единственный его интерес как президента США — это торговать с прибылью, практически с кем угодно, даже с Владимиром Путиным, пишет Сергей Ковальченко.
Торговля с диктатором дороже ценностей. Как Дональд Трамп избавляется от обязательств перед Украиной и демонстрирует новые приоритеты в политике США
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