МНЕНИЕ | Дружба с Путиным дороже ценностей: временная приостановка поставок оружия США Украине рискует стать постоянной?

Торговля с диктатором дороже ценностей. Как Дональд Трамп избавляется от обязательств перед Украиной и демонстрирует новые приоритеты в политике США

США приостановили оказание военной помощи Украине. Представитель Белого дома 4 марта сообщил о том, что это касается не только будущих поставок оружия, боеприпасов и бронетехники, но и даже имущества, которое уже находятся на транзитных складах в Европе. Таким образом администрация США пытается оказать давление на Киев и заставить украинские власти вернуться за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией.