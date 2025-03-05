„Чем больше страна нарушает регуляции ЕС, тем сильнее ее позиции“: Эстонии нужно научиться отстаивать свои интересы?

По его мнению, Европейский Союз был задуман как проект экономического равенства, но на практике его регулирование работает в пользу сильнейших, а унифицированные стандарты, продвигаемые Брюсселем, создаются под реалии крупных экономик и

Brexit часто преподносят как предупреждение: попытка Великобритании освободиться от брюссельской бюрократии обернулась торговыми барьерами, потерей инвестиций и экономическим замедлением. Однако здесь кроется неожиданный парадокс: в то время как выход из ЕС оказался болезненным, оставаться в Союзе, но играть по собственным правилам оказалось куда более выгодной стратегией.

Именно так поступают Польша, Ирландия и Венгрия - не боятся оспаривать решения Брюсселя и делают это с явной выгодой. Таким образом, вместо того чтобы адаптироваться к уже принятым решениям ЕС, Эстония тоже должна продвигать собственные инициативы, формируя повестку Союза.

Звучит парадоксально, но, чем больше страна нарушает регуляции ЕС, тем сильнее её позиции внутри Союза.

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