Эстонские хип-хоп танцоры победили на соревнованиях в Риге

Танцоры школы Error Tantsukool блестяще выступили на международном конкурсе Europestage, который прошел в прошедшие выходные в Риге. Старшая группа завоевала первое место в категории hip-hop & urban с номером Street Symphony, поставленным Мартой Кадай.

Этот же коллектив показал достойный результат и в категории contemporary & jazz-modern, заняв шестое место с танцем Abyss, хореографом которого выступила Берта Парв.

Europestage, проводимый с 2018 года, стал одним из ключевых танцевальных событий региона, собирая талантливых исполнителей из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Швеции.

Член правления Error Tantsukool Хелен Кальберг отметила, что участие в подобных соревнованиях не только закаляет танцоров в условиях международной конкуренции, но и позволяет им знакомиться с новыми танцевальными тенденциями.

„Победа на таком престижном конкурсе – это огромное признание и результат многолетнего труда наших учеников“, — подчеркнула она.

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