Отныне в приложении Bolt можно делиться с водителем фотографией своей локации

Фото можно сделать во время активного заказа, когда автомобиль направляется к пассажиру. В окне чата с водителем клиенту необходимо нажать кнопку камеры, сделать снимок и отправить его непосредственно водителю. Это особенно полезно, если место посадки трудно описать или если пассажир находится в многолюдном месте.

Четырехзначные коды поездок добавляют еще один уровень безопасности, предотвращая ситуации, когда пассажир может случайно сесть не в ту машину. После того, как пассажир активировал функцию в приложении, приложение Bolt генерирует уникальный код для каждой поездки, который пассажир и водитель должны подтвердить до начала поездки. Это особенно полезно в темных или оживленных местах, где бывает сложно разглядеть номерной знак автомобиля.

По словам руководителя услуги заказа поездок Bolt Оскара Рыыма, одной из самых распространенных проблем для водителей и пассажиров является необходимость быстро найти друг друга. „Возможность поделиться фотографией места посадки и четырехзначные коды поездок упрощаю задачу“, — сказал Рыым.

Также приложение Bolt снабжено функцией чата с автоматическим переводом, поскольку Bolt позволяет оказывать услуги таксоизвоза иностранцам, не говорящим по-эстонски. Кроме этого имеется возможность обмена локацией с друзьями и кнопка экстренного вызова.

Bolt доступен в Эстонии в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Хаапсалу, Йыхви, Кохтла-Ярве, Курессааре, Раквере, Вильянди, Выру и на Хийумаа.

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