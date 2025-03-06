ФОТО И ВИДЕО | Чудо на колесах: латвийская полиция остановила автомобиль в ужасном состоянии

Как отмечает пресс-центр Госполиции, когда полицейские остановили VW Passat, то были в шоке от ее внешнего вида и критического технического состояния. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

У автомобиля не было передних дверей, у багажника отсутствовала крышка, не оказалось также госномеров. Также машина оказалась не зарегистрирована, отсутствовал и техосмотр.

Кроме того, не было у автомобиля фонарей, ремней безопасности. Полицию также удивил факт, что в автомобиле, который находится в критическом техсостоянии, перевозили незакрепленный груз.

Водитель (1969 г.р.) пояснил полиции, что направлялся в магазин. Правда, у мужчины не оказалось прав на управление транспортным средством.

За констатированные нарушения водитель оштрафован на 345 евро, также на него составлены девять административных процессов. Кроме того, полиция приняла решение о конфискации машины.

В 2023 и 2024 годах число заявлений об угонах автомобилей в Эстонии выросло до 126 и 128 случаев соответственно. Однако, как отмечает руководитель следственного отдела тартуской полиции Маргус Каудне, большинство из них не квалифицируются как угоны – чаще всего это забытые места парковки или споры о праве пользования.

Настоящие угоны редки, но опасны. Полиция задержала несколько международных групп автоугонщиков, в основном из Литвы. Если за дело берутся профессионалы, вернуть автомобиль практически невозможно. Страховщик Райдо Кирсисте подчеркивает, что обязательное дорожное страхование не покрывает угоны – для защиты нужен полис КАСКО.

Чтобы избежать угона, эксперты советуют всегда запирать двери, не оставлять ключи без присмотра, установить GPS-трекер. Кроме того, не стоит хранить в автомобиле ценные вещи, чтобы не провоцировать взлом.

Помимо угонов, распространен и вандализм, чаще всего – возле баров и клубов. Владельцам автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Audi стоит быть особенно внимательными, так как они чаще других становятся жертвами злоумышленников. В случае вандализма важно сразу сообщать в полицию, фиксировать ущерб и обращаться в страховую компанию.

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