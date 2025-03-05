Дождались! Налогово-таможенный департамент приступил к возврату переплаченного подоходного налога

По состоянию на сегодняшний день в НТД подано почти 548 000 деклараций о доходах, согласно которым возврату подлежит в общей сложности около 148,6 миллионов евро. На основании поданных к настоящему времени деклараций о доходах, доплате подлежит подоходный налог на общую сумму 26,1 миллионов евро.

Руководитель службы отдела подоходного налога НТД Рийна Рандвер-Сыэр напоминает, что скорость возврата подоходного налога не зависит от очередности подачи деклараций. „Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч переводов. Просим вас проявить терпение – все, кому положен возврат переплаченного подоходного налога, получат его при первой же возможности“, – сказала Рийна Рандвер-Сыэр.Чтобы возврат подоходного налога поступил на правильный банковский счёт, НТД просит убедиться, что в среде э-услуг e-MTA в декларации о доходах указан правильный номер счёта.Клиентам, подавшим декларацию на бумажной форме, НТД начнёт возврат переплаченного подоходного налога 18 марта. Срок окончания возврата – 1 октября, такой же срок – и для уплаты подоходного налога. Подробнее о декларировании доходов за 2024 год на сайте НТД.

Ставка налога за 2024 год составляет 20% и отражена в декларации о доходах. „Налоговый горб“ (рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода), а также учёт не облагаемого налогом дохода не изменились в прошлом году. Это обозначает, что общий не облагаемый налогом доход составляет до 7848 евро в год, но он зависит от размера дохода налогоплательщика. Не облагаемый налогом доход равен 0, если годовой доход составляет более 25 200 евро. Не облагаемый налогом доход для людей, достигших пенсионного возраста, составляет 9312 евро в год и он также зависит от размера их дохода.

При возникновении вопросов НТД рекомендует сначала ознакомиться с информацией на сайте. Если после этого возникнут вопросы по декларированию доходов, департамент просит обращаться в службу поддержки клиентов по адресу электронной почты eraklient@emta.ee или позвонив по инфотелефону 880 0811. Срок подачи декларации о доходах – 30 апреля.

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