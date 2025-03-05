ЧП и криминал
05.03.2025, 11:55

„Сказал, что ему нравится обнимать других мужчин“. Обвиняемый в убийстве блогера вышел из себя: какие подробности вскрылись на суде

 
Украл у полиции 750 евро
В начале судебного заседания Марек Мадисоо спокойно и радостно воспринял все предъявленные ему обвинения, но затем потерял самообладание.
В начале судебного заседания Марек Мадисоо спокойно и радостно воспринял все предъявленные ему обвинения, но затем потерял самообладание.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Перед тем, как попасть за решетку, Марек Мадисоо был завербован полицией в качестве подсадной утки для оказания помощи в расследовании преступления. Выделенные на эти цели деньги Мадисоо присвоил.

Вчера, 4 марта, рецидивист Марек Мадисоо, убивший своего сокамерника Сэма Карлоса Колька прошлым летом, предстал перед судом по обвинению в совершении целого ряда преступлений. Поскольку список предъявленных ему обвинений очень длинный, вчерашнее слушание началось с рассмотрения тех преступлений, которые он совершил до заключения под стражу в феврале прошлого года.

Вероятно, самым странным из них является кража у полиции 750 евро, что было классифицировано как „присвоение“.

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