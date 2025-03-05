05.03.2025, 11:55
„Сказал, что ему нравится обнимать других мужчин“. Обвиняемый в убийстве блогера вышел из себя: какие подробности вскрылись на суде
Украл у полиции 750 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Перед тем, как попасть за решетку, Марек Мадисоо был завербован полицией в качестве подсадной утки для оказания помощи в расследовании преступления. Выделенные на эти цели деньги Мадисоо присвоил.
Вчера, 4 марта, рецидивист Марек Мадисоо, убивший своего сокамерника Сэма Карлоса Колька прошлым летом, предстал перед судом по обвинению в совершении целого ряда преступлений. Поскольку список предъявленных ему обвинений очень длинный, вчерашнее слушание началось с рассмотрения тех преступлений, которые он совершил до заключения под стражу в феврале прошлого года.
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