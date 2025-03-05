Обвиняемый в убийстве эстонского блогера украл у полиции 750 евро

Вчера, 4 марта, рецидивист Марек Мадисоо, убивший своего сокамерника Сэма Карлоса Колька прошлым летом, предстал перед судом по обвинению в совершении целого ряда преступлений. Поскольку список предъявленных ему обвинений очень длинный, вчерашнее слушание началось с рассмотрения тех преступлений, которые он совершил до заключения под стражу в феврале прошлого года.