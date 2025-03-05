ВИДЕО | Трамп заявил, что Украина и Россия готовы приступить к мирным переговорам
В ходе выступления перед Конгрессом Дональд Трамп сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором тот заявил о своей готовности вернуться к подписанию соглашения с США о редкоземельных металлах.
Президент США Дональд Трамп заявил перед членами Конгресса вечером во вторник, 4 марта (по времени Вашингтона), что Украина вернуться к ранее сорванному подписанию с Соединенными Штатами соглашения о редкоземельных металлах, пишет DW. По словам Трампа, он „буквально только что“ получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского. „Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время“, - подчеркнул Трамп.
Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. „В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир“, - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены „сильные сигналы“ о том, что правительство страны готово к миру. О приостановке военной помощи Украине Трамп не произнес ни слова.
Глава Белого дома также обвинил Европу в том, что она потратила больше средств на покупку российских нефти и газа, чем на помощь Украине в ее оборонительной войне против РФ. По его утверждению, страны ЕС выделили на помощь Украине в ее оборонительной войне „100 миллиардов долларов“, в то время как прежнее правительство демократа Джо Байдена - 350 миллиардов. Демократы, присутствовавшие в зале Конгресса с этим утверждением Трампа не согласились. В целом аудитория была разделена приблизительно поровну - вся ее левая часть, состоящая из республиканцев, практически каждое высказывание президента США приветствовала стоя аплодисментами, а правая - сидя и с негодованием.
Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США
Ранее в тот же день Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. С такими словами украинский президент выступил в видеообращении из Киева.
„Сегодня у многих один вопрос - что будет дальше с помощью от Америки. Я поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию. Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга“, - заявил Зеленский.
Зеленский заявил о стремлении к новым переговорам с Трампом
Утром 4 марта Владимир Зеленский заявил, что готов вернуться за стол переговоров с Дональдом Трампом, и выдвинул собственный план перемирия в Украине. „Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира“, - написал Зеленский.
Он в очередной раз поблагодарил США и лично Трампа за помощь Украине и признал, что переговоры 28 февраля в Белом доме „прошли не так, как предполагалось“. „Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными“, - пишет Зеленский.
„Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно“, - резюмировал политик.
Спор в Белом доме и реакция Европы
28 февраля Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский досрочно покинул переговоры, так и не подписав соглашение о ресурсах.
В ночь на 4 марта мировые информагентства и американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.