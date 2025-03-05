ВИДЕО | Трамп заявил, что Украина и Россия готовы приступить к мирным переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил перед членами Конгресса вечером во вторник, 4 марта (по времени Вашингтона), что Украина вернуться к ранее сорванному подписанию с Соединенными Штатами соглашения о редкоземельных металлах, пишет DW. По словам Трампа, он „буквально только что“ получил важное письмо от президента Украины Владимира Зеленского. „Что касается соглашения о сырье и безопасности, Украина готова подписать его в любое время“, - подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что в послании к нему Зеленский подтвердил свою готовность вести переговоры с Россией о завершении войны. „В письме говорится, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир“, - сказал Трамп. В то же время, по его словам, и из России были получены „сильные сигналы“ о том, что правительство страны готово к миру. О приостановке военной помощи Украине Трамп не произнес ни слова.

Глава Белого дома также обвинил Европу в том, что она потратила больше средств на покупку российских нефти и газа, чем на помощь Украине в ее оборонительной войне против РФ. По его утверждению, страны ЕС выделили на помощь Украине в ее оборонительной войне „100 миллиардов долларов“, в то время как прежнее правительство демократа Джо Байдена - 350 миллиардов. Демократы, присутствовавшие в зале Конгресса с этим утверждением Трампа не согласились. В целом аудитория была разделена приблизительно поровну - вся ее левая часть, состоящая из республиканцев, практически каждое высказывание президента США приветствовала стоя аплодисментами, а правая - сидя и с негодованием.

Зеленский поручил официально узнать об остановке помощи США

Ранее в тот же день Владимир Зеленский поручил украинским представителям получить от США официальную информацию, действительно ли те приостановили военную помощь Украине. С такими словами украинский президент выступил в видеообращении из Киева.