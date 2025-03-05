Высшая лига оставила клубы первой лиги без денег. Левада: зачем нам делиться своими деньгами с кем-то?

15 ноября 2024 года спортивный директор Ассоциации европейских клубов (АЕК) Дидерик Деваэль отправил клубам Премиум лиги Эстонии письмо, сообщив о значительном увеличении суммы солидарных выплат, которая теперь составляет до 2,2 миллиона евро. Эти средства будут распределяться между клубами Премиум лиги на основе принципа равенства, сообщает Soccernet.ee.

АЕК и УЕФА также заявили, что ранее действовавшие принципы, при которых выплаты зависели от количества детей, тренирующихся в клубах и участвующих в чемпионате Эстонии, больше не будут применяться.

Кроме того, клубам Премиум лиги была предоставлена возможность коллективно решить, выделить ли 15% (330 000 евро) из этой суммы для клубов первой лиги и первой лиги Б. Вопрос обсуждался на встрече 3 марта между Эстонским футбольным союзом, клубами Премиум лиги и первой лиги.

Для принятия решения о перераспределении средств требовалось одобрение 75% клубов, что означало согласие 8 клубов из 10 в Премиум лиге. Однако три клуба — „Нымме Калью“, „Пайде“ и „Левадия“ — проголосовали против этого предложения.

„Мы решили так, потому что это наши деньги. Эти деньги предназначены для клубов Премиум лиги. Мы, „Калью“ и „Пайде“, инвестируем эти деньги больше всего“, — сказал президент „Левадии“ Виктор Левада.

„Это деньги клубов высшей лиги. Их получат те клубы, которые не играют на групповом этапе еврокубков. Если какой-либо эстонский клуб квалифицируется туда, сумма будет делиться не между десятью клубами, а между девятью равными частями. На мой взгляд, этот вопрос был неправильно освещён в многих источниках“, — сказал президент „Нымме Калью“ Куно Техва.

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