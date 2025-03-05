Лига чемпионов | „Реал“ обыграл „Атлетико“, „Арсенал“ разгромил ПСВ, а „Боруссия“ сыграла вничью с „Лиллем“
Во вторник прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
„Астон Вилла“ уверенно обыграла в гостях в „Брюгге“
В первом матче вечера в Бельгии „Брюгге“ принимал „Астон Виллу“ из Бирмингема. Англичане одержали важную выездную победу со счётом 3:1.
Игра началась с быстрого гола: на 3-й минуте Леон Бейли вывел гостей вперёд. Однако через девять минут Максим Де Кёйпер восстановил равенство для „Брюгге“, точно поразив ворота соперника. В последние десять минут встречи англичане решили исход матча в свою пользу. Сначала Брэндон Мехеле ошибся, срезав мяч в собственные ворота после подачи Моргана Роджерса, а затем Марко Асенсио реализовал пенальти, который был назначен за фол в отношении Мэтти Кэша. Итоговый счёт — 3:1 в пользу „Астон Виллы“.
„Реал“ обыграл „Атлетико“
В матче против „Атлетико“ „Реал“ не мог рассчитывать на Джуда Беллингема, который пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. Однако команда смогла компенсировать его отсутствие благодаря возвращению Федерико Вальверде, только что оправившегося от травмы. Вальверде, играя с капитанской повязкой, уже на 4-й минуте организовал гол, точной передачей отправив Родриго в атаку. Бразилец обогнал защитника Галана и мощно пробил в угол ворот.
Вскоре ещё одна аналогичная ситуация могла привести к голу. Рюдигер доставил мяч Родриго, а Галан вновь нарушил правила в штрафной, однако судья Клеман Тюрпен не назначил пенальти. „Атлетико“ постепенно набрал темп, и на 32-й минуте Альварес, прорвавшись мимо Камавинги, потряс Куртуа великолепным ударом в угол — 1:1.
Во второй половине „Реал“ снова продемонстрировал свою мощь. Браим Диас, уверенно пройдя Хименеса, пробил точно в нижний угол, вновь выводя хозяев вперёд. „Атлетико“ пытался ответить, но моменты Гризманна и Хименеса не принесли успеха. Куртуа несколько раз спас команду, а Хименес не сумел попасть в створ.
Матч не был таким жестким, как обычно бывает в дерби, и судья показал всего одну жёлтую карточку — за празднование Браима.
„Реал“ одержал победу с минимальным счётом 2:1 и теперь имеет небольшое преимущество перед ответной встречей на стадионе „Атлетико“ через 8 дней.
„Арсенал“ забил 7 голов ПСВ
Счёт был открыт уже на 18-й минуте: защитник Юрриен Тимбер открыл счёт для гостей. Спустя три минуты Итан Нванери удвоил преимущество „Арсенала“. На 31-й минуте Микель Мерино довёл разницу до трёх мячей. Однако в конце первого тайма, на 43-й минуте, Ноа Ланг реализовал пенальти и сократил отставание до 1:3.
После перерыва „Арсенал“ продолжил доминировать. На 47-й минуте Мартин Эдегор забил четвёртый мяч, а спустя минуту, на 48-й, Леандро Троссард сделал счёт 5:1. На 73-й минуте Эдегор оформил дубль, а на 85-й минуте Риккардо Калафьори установил окончательный счёт — 7:1 в пользу гостей.
„Боруссия“ и „Лилль“ не выявили победителя в первом матче 1/8 финала
В середине первого тайма Карим Адейеми открыл счёт дальним точным ударом после углового, выводя „Боруссию“ вперёд. Однако на 68-й минуте „Боруссия“ не смогла справиться с атакой „Харальдссона“. Хакон-Арнар Харальдссон пробежал через всю оборону и с одного касания отправил мяч в сетку, сравняв счёт.
Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 4 марта:
„Брюгге“ - „Астон Вилла“ — 1:3;
Голы: Де Кейпер, 12 – Бейли, 3, Мехеле, 82 (аг), Асенсио, 88 (пен.)
„Боруссия“ Дортмунд — „Лилль“ — 1:1;
Голы: Адееми, 22 – Гаральдссон, 68
ПСВ — „Арсенал“ — 1:7;
Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 43, Троссар, 48, Калафиори, 85
„Реал“ Мадрид — „Атлетико“ Мадрид — 2:1.
Голы: Родриго, 4,Альварес, 32, Диас, 55