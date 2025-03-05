Лига чемпионов | „Реал“ обыграл „Атлетико“, „Арсенал“ разгромил ПСВ, а „Боруссия“ сыграла вничью с „Лиллем“

„Астон Вилла“ уверенно обыграла в гостях в „Брюгге“

В первом матче вечера в Бельгии „Брюгге“ принимал „Астон Виллу“ из Бирмингема. Англичане одержали важную выездную победу со счётом 3:1.

Игра началась с быстрого гола: на 3-й минуте Леон Бейли вывел гостей вперёд. Однако через девять минут Максим Де Кёйпер восстановил равенство для „Брюгге“, точно поразив ворота соперника. В последние десять минут встречи англичане решили исход матча в свою пользу. Сначала Брэндон Мехеле ошибся, срезав мяч в собственные ворота после подачи Моргана Роджерса, а затем Марко Асенсио реализовал пенальти, который был назначен за фол в отношении Мэтти Кэша. Итоговый счёт — 3:1 в пользу „Астон Виллы“.

„Реал“ обыграл „Атлетико“

В матче против „Атлетико“ „Реал“ не мог рассчитывать на Джуда Беллингема, который пропускал игру из-за перебора жёлтых карточек. Однако команда смогла компенсировать его отсутствие благодаря возвращению Федерико Вальверде, только что оправившегося от травмы. Вальверде, играя с капитанской повязкой, уже на 4-й минуте организовал гол, точной передачей отправив Родриго в атаку. Бразилец обогнал защитника Галана и мощно пробил в угол ворот.

Вскоре ещё одна аналогичная ситуация могла привести к голу. Рюдигер доставил мяч Родриго, а Галан вновь нарушил правила в штрафной, однако судья Клеман Тюрпен не назначил пенальти. „Атлетико“ постепенно набрал темп, и на 32-й минуте Альварес, прорвавшись мимо Камавинги, потряс Куртуа великолепным ударом в угол — 1:1.

Во второй половине „Реал“ снова продемонстрировал свою мощь. Браим Диас, уверенно пройдя Хименеса, пробил точно в нижний угол, вновь выводя хозяев вперёд. „Атлетико“ пытался ответить, но моменты Гризманна и Хименеса не принесли успеха. Куртуа несколько раз спас команду, а Хименес не сумел попасть в створ.

Матч не был таким жестким, как обычно бывает в дерби, и судья показал всего одну жёлтую карточку — за празднование Браима.