Магазин электроники опубликовал в соцсетях видео, как клиент пытается украсть товар. Инспекция по защите данных: так нельзя делать!
В конце февраля магазин электроники Oomipood опубликовал в своих социальных сетях видеоролик под названием „Как украсть карту памяти (и попасться!)“. Однако представители Инспекции по защите данных заявляют, что публиковать подобного типа ролики в открытых источниках нельзя. Вместо этого, по их словам, нужно передать всю имеющуюся информацию о краже в полицию.
В 1,5-минутном видео показано, как мужчина средних лет сначала ходит по магазину, а потом кладет в карман карту памяти.
Исполнительный директор Oomipood Рейн Нигул рассказал изданию Delfi Ärileht, что магазин очень ответственно подходит как к обеспечению безопасности покупателей и сотрудников, так и к принципам честной торговли. „К сожалению, кражи являются большой проблемой, огласка таких случаев помогла нам предотвратить дальнейший ущерб, а также найти решения по предыдущим случаям“, — пояснил он.