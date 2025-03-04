ЧП и криминал
04.03.2025, 20:45

Магазин электроники опубликовал в соцсетях видео, как клиент пытается украсть товар. Инспекция по защите данных: так нельзя делать!

 
По словам владельцев магазинов, лучшей мерой защиты от краж является размещение видео или фотографий в социальных сетях.
По словам владельцев магазинов, лучшей мерой защиты от краж является размещение видео или фотографий в социальных сетях.
ФОТО: Kuvatõmmis videost

В конце февраля магазин электроники Oomipood опубликовал в своих социальных сетях видеоролик под названием „Как украсть карту памяти (и попасться!)“. Однако представители Инспекции по защите данных заявляют, что публиковать подобного типа ролики в открытых источниках нельзя. Вместо этого, по их словам, нужно передать всю имеющуюся информацию о краже в полицию.

В 1,5-минутном видео показано, как мужчина средних лет сначала ходит по магазину, а потом кладет в карман карту памяти.

Исполнительный директор Oomipood Рейн Нигул рассказал изданию Delfi Ärileht, что магазин очень ответственно подходит как к обеспечению безопасности покупателей и сотрудников, так и к принципам честной торговли. „К сожалению, кражи являются большой проблемой, огласка таких случаев помогла нам предотвратить дальнейший ущерб, а также найти решения по предыдущим случаям“, — пояснил он.

Нигул подтвердил, что цель магазина — не опозорить кого-либо несправедливым образом, а показать, что кражи не остаются незамеченными. „Благодаря повышению осведомленности общества нам удалось выйти на воров, во многих случаях убытки были возмещены“, — добавил он.

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