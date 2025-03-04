Магазин электроники опубликовал в соцсетях видео, как клиент пытается украсть товар. Инспекция по защите данных: так нельзя делать!

В конце февраля магазин электроники Oomipood опубликовал в своих социальных сетях видеоролик под названием „Как украсть карту памяти (и попасться!)“. Однако представители Инспекции по защите данных заявляют, что публиковать подобного типа ролики в открытых источниках нельзя. Вместо этого, по их словам, нужно передать всю имеющуюся информацию о краже в полицию.