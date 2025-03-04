Прекращение зарубежной помощи США окажет катастрофическое влияние на миллионы людей в кризисных регионах по всему миру(9)
Соединенные Штаты Америки, ранее являвшиеся одним из ведущих мировых доноров гуманитарной помощи, сократили примерно 90% своей зарубежной помощи. 27 февраля США в одностороннем порядке прекратили действие около 10 000 контрактов, включая программы по оказанию жизненно важной гуманитарной помощи, которые ранее подпадали под исключение.
Решение США привело к кризису финансирования гуманитарной помощи, который будет иметь разрушительные последствия по всему миру. В настоящее время в мире происходит около 60 вооруженных конфликтов, и более 300 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это включает в себя жизненно необходимую продовольственную помощь, чистую питьевую воду и экстренное жилье, критически важную медицинскую помощь и разминирование деревень и полей. Эти жизненно важные программы должны продолжаться – без них люди останутся голодными, без необходимого лечения и потеряют возможность восстановить свою жизнь.
Эстонский совет помощи беженцам получил уведомление об одностороннем прекращении двух договоров, что влияет на деятельность совета на территории Украины и Армении.
В Украине Эстонский совет помощи беженцам является одним из самых крупных поставщиков денежной гуманитарной помощи в прифронтовых и труднодоступных районах. При финансировании США Эстонский совет помощи беженцам должен был в 2025-2026 годах помочь 28 000 человек, чтобы покрыть их жизненно важные базовые потребности, такие как еда, жилье, лекарства и расходы на отопление в зимний период. Кроме того, на средства США Эстонский совет помощи беженцам должен был реализовать программы долгосрочной поддержки для женщин, пострадавших от войны в Украине, и женщин, бежавших из Нагорного Карабаха в Армению.
При поддержке Европейского Союза, ООН, эстонского государства и частных лиц Эстонский совет помощи беженцам продолжаем оказывать помощь людям, находящимся в уязвимом положении в самых сложных регионах Украины, включая транзитные центры для эвакуированных. Несмотря на большую потребность в помощи, сокращение финансирования вынудило совет уменьшить масштабы своей деятельности. От этого страдают пострадавшие от войны общины, которые полагаются на гуманитарную помощь, чтобы ежедневно выживать. Семьи, которые находятся в сложном положении, останутся без жизненно необходимой помощи и возможности восстановить свою жизнь после кризиса.
В данный момент пожертвования от людей и компаний крайне необходимы, чтобы Эстонский совет помощи беженцам мог и дальше обеспечивать критически важную помощь людям, которые в ней очень нуждаются. В рамках кампании „Три года - это слишком много“ Эстонский совет помощи беженцам собирает пожертвования для поддержки украинцев, пострадавших от войны. Пожертвование можно сделать по ссылке: https://www.pagulasabi.ee/ru/tri-goda-eto-slishkom-mnogo
Представители Этонского совета помощи беженцам считают, что долгосрочная и системная гуманитарная помощь не может опираться только на поддержку людей и бизнеса. По их мнению, важно, чтобы эстонское государство и Европейский Союз помогли покрыть критический дефицит гуманитарной помощи и обеспечили продолжение жизненно важных программ.
Эстонский совет помощи беженцам защищает права и благополучие людей, пострадавших от гуманитарных кризисов в Эстонии и за ее пределами. Основанная в 2000 году и сертифицированная Европейским Союзом гуманитарная организация поддерживает людей в кризисных регионах гуманитарной помощью и помогает восстанавливать социальное и экономическое благополучие беженцев.