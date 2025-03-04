Прекращение зарубежной помощи США окажет катастрофическое влияние на миллионы людей в кризисных регионах по всему миру

Решение США привело к кризису финансирования гуманитарной помощи, который будет иметь разрушительные последствия по всему миру. В настоящее время в мире происходит около 60 вооруженных конфликтов, и более 300 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это включает в себя жизненно необходимую продовольственную помощь, чистую питьевую воду и экстренное жилье, критически важную медицинскую помощь и разминирование деревень и полей. Эти жизненно важные программы должны продолжаться – без них люди останутся голодными, без необходимого лечения и потеряют возможность восстановить свою жизнь.

Эстонский совет помощи беженцам получил уведомление об одностороннем прекращении двух договоров, что влияет на деятельность совета на территории Украины и Армении.

В Украине Эстонский совет помощи беженцам является одним из самых крупных поставщиков денежной гуманитарной помощи в прифронтовых и труднодоступных районах. При финансировании США Эстонский совет помощи беженцам должен был в 2025-2026 годах помочь 28 000 человек, чтобы покрыть их жизненно важные базовые потребности, такие как еда, жилье, лекарства и расходы на отопление в зимний период. Кроме того, на средства США Эстонский совет помощи беженцам должен был реализовать программы долгосрочной поддержки для женщин, пострадавших от войны в Украине, и женщин, бежавших из Нагорного Карабаха в Армению.

При поддержке Европейского Союза, ООН, эстонского государства и частных лиц Эстонский совет помощи беженцам продолжаем оказывать помощь людям, находящимся в уязвимом положении в самых сложных регионах Украины, включая транзитные центры для эвакуированных. Несмотря на большую потребность в помощи, сокращение финансирования вынудило совет уменьшить масштабы своей деятельности. От этого страдают пострадавшие от войны общины, которые полагаются на гуманитарную помощь, чтобы ежедневно выживать. Семьи, которые находятся в сложном положении, останутся без жизненно необходимой помощи и возможности восстановить свою жизнь после кризиса.