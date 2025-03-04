Правда ли, что родительский комитет школы в Киеве потребовал закрасить флаг США на её фасаде?

На первых двух фото действительно изображена гимназия №315 в Киеве. Это подтверждается панорамой Google Street View и другими доступными изображениями в Google Maps , а также фото на официальном сайте школы. Помимо флагов и статуи Свободы, слева от главного входа изображён Биг-Бен на фоне флага Великобритании, а жёлто-синие полосы огибают здание по всему периметру.

Вирусные посты сопровождаются тремя фотографиями. На одной изображено здание, фасад которого украшен флагами Украины, Великобритании и США. На другой — мурал со статуей Свободы. На третьей — заявление на имя директора киевской гимназии №315, подписанное пятью представителями родительского комитета.

Авторы вирусных публикаций объясняют предполагаемое недовольство родителей местью Дональду Трампу. Судя по всему, имеется в виду критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны американского лидера, усилившаяся после переговоров США и России в Эр-Рияде. Зеленский, комментируя ту встречу, подчеркнул, что не признаёт никаких договорённостей об Украине, заключённых без Украины. Трамп в ответ сначала заявил , что участие Зеленского в переговорах не было важным, а потом высказал мнение , что у Украины были годы, чтобы заключить сделку без потери значительной части территории. Позднее президент США назвал своего украинского коллегу диктатором без выборов и предупредил , что если он не поторопится, то у него не останется страны.

Тем не менее сообщения о том, что школу украсили флагами США и Великобритании в 2022 или 2024 году, ошибочны. Здание гимназии реконструировали в 2020 году, тогда же на фасаде появились рисунки. Соответственно, муралы никак не связаны с поддержкой, которую США и Великобритания оказали Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Их появление, вероятно, объясняется профилем учебного заведения — гимназии с углублённым изучением иностранных языков.

На предполагаемом заявлении, помимо собственно текста, верно указаны адрес школы и имя её директора, а также стоят подписи пяти представителей родительского комитета. Обычно это неформальное объединение, поэтому проверить по открытым источникам, кто в него входит, не представляется возможным. Имена и фамилии большинства детей, обучающихся в гимназии, тоже недоступны: последние несколько лет школа публикует имена поступивших в 1-й и 5-й классы, фамилия только одного из них совпадает с фамилией человека, якобы подписавшего заявление. С другой стороны, родители могут представлять старшеклассников или носить другие фамилии. В то же время, учитывая, что школа активно освещает свою деятельность на официальном сайте, странно, что там не фигурируют фамилии столь активных представителей родительского комитета.

В заявлении, составленном на украинском языке, есть как минимум одна ошибка. Во фразе „подасть колективну скаргу в СБУ“ (то есть „подать коллективную жалобу в СБУ“) по правилам должен использоваться предлог „до“, то есть правильнее сказать „до СБУ“.

Кроме единственной фотографии предполагаемого заявления на имя директора школы нет никаких доказательств того, что родители под угрозой доноса требуют от администрации гимназии закрасить американский флаг на стене. „Проверено“ не нашло в авторитетных украиноязычных источниках сообщений о подобном требовании со стороны родительского комитета. Нет подобных заявлений ни на официальном сайте гимназии, ни и в её социальных сетях.

Сообщения о недовольстве родителей и снимок соответствующего обращения распространяют преимущественно прокремлёвские Telegram-каналы. Первый пост с фотографией заявления, который удалось найти „Проверено“, был опубликован 21 февраля в 12:42 по московскому времени в Telegram-канале Zanoza (7000 просмотров). На следующий день вирусный (почти 1 млн просмотров) пост с теми же фотографиями выложил Анатолий Шарий. Основная волна распространения фейковой новости началась после поста канала „Украина.ру“ 24 февраля. Все эти каналы неоднократно фигурировали в разборах „Проверено“ и как распространители, и как первоисточники фейков об Украине.

Таким образом, нет никаких достоверных доказательств того, что родительский комитет в киевской гимназии №315 потребовал от администрации школы убрать американскую символику с фасада учебного заведения. Предполагаемое заявление активистов имеет признаки фальсификации, а сопровождающие комментарии крупных Telegram-каналов содержат неточности о появлении муралов на стенах школы.

Итог: Фейк

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