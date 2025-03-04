Правда ли, что Роберт Де Ниро на церемонии вручения „Оскара“ матерно послал Дональда Трампа?

97-я церемония вручения премии американской Академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта 2025 года. Спустя считаные часы в Рунете стали появляться посты с коротким видео, где якобы запечатлена речь 81-летнего актёра на этом мероприятии. „Выступление Роберта Де Ниро на церемонии вручения кинонаград „Оскар“ вышло кратким, но ёмким: „Скажу одно: на х*й Трампа! Причём „Долой Трампа“ уже не катит. Только на х*й!““, — говорится в твите пользователя X под ником Slawa J (400 000 просмотров на момент написания этого разбора). Похожие посты встречаются в Telegram (примеры тут, тут, тут, тут и тут), а также на страницах пользователей и пабликов во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут). Аналогичные публикации завирусились и в украиноязычном сегменте Сети, а также на английском языке (причём среди как сторонников действующего президента США, так и противников).

Роберт Де Ниро — давний критик Дональда Трампа. С 2016 года, когда политик впервые был избран президентом США, артист называл его „полным психом“, „идиотом, национальной катастрофой, позором страны“ и просто „злом“, а также заявлял о желании ударить его по лицу и говорил, что тому не было дела до людей, умерших во время пандемии коронавируса. Один из самых громких скандалов произошёл в ноябре 2023 года. Тогда во время своего выступления на церемонии вручения премии „Готэм“ Де Ниро заявил, что начало его речи в телесуфлёре было отредактировано, поскольку оттуда были вырезаны все антитрамповские высказывания актёра. Он сказал, что не знал об этом, поэтому зачитал удалённые фрагменты со смартфона.