Правда ли, что Роберт Де Ниро на церемонии вручения „Оскара“ матерно послал Дональда Трампа?
В начале марта 2025 года, вскоре после церемонии присуждения наград американской Киноакадемии, в Сети завирусилось видео, на котором голливудский актёр матом посылает действующего президента США. Мы проверили подлинность ролика.
97-я церемония вручения премии американской Академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта 2025 года. Спустя считаные часы в Рунете стали появляться посты с коротким видео, где якобы запечатлена речь 81-летнего актёра на этом мероприятии. „Выступление Роберта Де Ниро на церемонии вручения кинонаград „Оскар“ вышло кратким, но ёмким: „Скажу одно: на х*й Трампа! Причём „Долой Трампа“ уже не катит. Только на х*й!““, — говорится в твите пользователя X под ником Slawa J (400 000 просмотров на момент написания этого разбора). Похожие посты встречаются в Telegram (примеры тут, тут, тут, тут и тут), а также на страницах пользователей и пабликов во „ВКонтакте“ (тут, тут и тут). Аналогичные публикации завирусились и в украиноязычном сегменте Сети, а также на английском языке (причём среди как сторонников действующего президента США, так и противников).
Роберт Де Ниро — давний критик Дональда Трампа. С 2016 года, когда политик впервые был избран президентом США, артист называл его „полным психом“, „идиотом, национальной катастрофой, позором страны“ и просто „злом“, а также заявлял о желании ударить его по лицу и говорил, что тому не было дела до людей, умерших во время пандемии коронавируса. Один из самых громких скандалов произошёл в ноябре 2023 года. Тогда во время своего выступления на церемонии вручения премии „Готэм“ Де Ниро заявил, что начало его речи в телесуфлёре было отредактировано, поскольку оттуда были вырезаны все антитрамповские высказывания актёра. Он сказал, что не знал об этом, поэтому зачитал удалённые фрагменты со смартфона.
„История больше не история. Правда — не правда, и даже факты заменяются альтернативными фактами и движимы теориями заговора и уродством“, — начал свою речь Де Ниро. В конце он произнёс: „Ложь стала просто ещё одним инструментом в арсенале шарлатана. Бывший президент солгал нам более 30 000 раз за четыре года своего правления (судя по всему, Де Ниро ссылается на подсчёты фактчекеров из The Washington Post. — Прим. ред.), и он не сбавляет темп в своей нынешней кампании возмездия. Но со всей своей ложью он не может скрыть свою душу. Он нападает на слабых, уничтожает дары природы и демонстрирует своё неуважение — например, используя слово „Покахонтас“ в качестве оскорбления“.
Вскоре Трамп опубликовал развёрнутый ответ артисту в своей соцсети Truth Social: „Роберт Де Ниро, чьи актёрские таланты сильно уменьшились, а репутация теперь под ударом, даже вынужден использовать телесуфлёр для своих нецензурных и отвратительных высказываний, столь неуважительных по отношению к нашей стране. Его невозможно смотреть ни в кино, ни в компании дураков, которые уничтожили церемонию вручения премии „Оскар“, превратив её из одного из лучших шоу в стране в низкорейтинговую поделку. Де Ниро следует сосредоточиться на своей жизни, которая и так в полном беспорядке, а не на жизни других людей. Он стал полным неудачником, а мир смотрит, ждёт и смеётся!“
Однако ставшее недавно вирусным видео не относится ни к премии „Оскар“, ни к 2025 году. Позади Де Ниро на декорациях можно заметить название Tony Awards — это американская премия, ежегодно присуждаемая за достижения на театральной сцене. Следовательно, интернет-пользователи как минимум перепутали церемонии.
О том, как Де Ниро со сцены послал Трампа и сорвал стоячие овации зрителей, крупнейшие англоязычные СМИ писали ещё в июне 2018 года, то есть во время первого срока нынешнего президента США. Именно тогда в Нью-Йорке и прошла 72-я церемония вручения премии „Тони“. Сообщалось, что после своего громкого заявления Де Ниро, как и планировалось, представил выступление певца Брюса Спрингстина. По данным СМИ, хотя шоу транслировалось в прямом эфире, канал CBS успел запикать нецензурные слова для телезрителей, численность которых, как полагают, составляла около 6 млн.
Таким образом, вирусное видео подлинное, однако оно было записано в 2018 году, а не в 2025-м, и во время церемонии вручения премии „Тони“, а не премии „Оскар“. Посты с неверной подписью к видео, судя по всему, первоначально появились в англоязычном сегменте соцсети X, но затем распространились и среди иноязычных пользователей.
Итог: Вырвано из контекста